Üvey oğlunu ve parktaki çocuğu tüfekle yaralayan sanığa 34 yıla kadar hapis talebi



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, borç meselesinden tartıştığı üvey oğlu Mehmet Karaduman'a (34) pompalı tüfekle ateş açarken, bu sırada parkta oynayan Elif Sena U.'nun (4) da yaralanmasına neden olan Abdullah Varol'un (57) 34 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 24 Temmuz 2022'de Düdenbaşı Mahallesi 2332 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Varol, borç nedeniyle telefonda tartıştığı üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın bulunduğu çocuk parkına geldi. Telefonda küfürleşen ikiliden Varol, aracından inmeden, Karaduman'a pompalı tüfek ile 4-5 kez ateş etti. Varol, ardından olay yerine gelen Mehmet'in kardeşi Oğuzhan Karaduman'a da ateş etti ancak hedef alamadı. Bu sırada parkta oynayan Elif Sena U.'ya da saçmalar isabet etti. Çocuklarının yaralandığını gören aile, Elif Sena U.'yu kendi imkanları ile hastaneye götürdü. Saldırıyı öğrenen Karaduman'ın akrabaları da olay yerine gelip, Varol'u darbetti. Hem Karaduman hem Varol, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Abdullah Varol, tedavisinin ardından gözaltına alınarak işemleri sonrası tutuklandı.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, NERDESİN KONUM AT'

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Abdullah Varol, SEGBİS ile katıldı; şikayetçiler ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Hüseyin Karaduman, Mehmet Karaduman'ın telefonda Abdullah Varol ile tartıştığını belirterek, tarafların küfürleştiğini anlattı. Tartışma sırasında Varol'un, Karaduman'a "Seni öldüreceğim, neredesin konum at" dediğini söyleyen Karaduman, "Mehmet de konum attı. Mehmet parktayken, beyaz bir araçla gelen sanık, inmeden 3 el ateş etti. Varol'un yanına gitmek istediğimde sanık, tüfeğini bize doğrultarak 'Ellemeyin, gebersin' dedi. Sanık, olay yerine gelen Mehmet'in kardeşi Oğuzhan Karaduman'a tüfeği doğrulttu. Mehmet, yaralı halde bulunduğu yerden kalkarak Varol'un üzerine koştu. Bu sırada Oğuzhan da Varol'un üzerine gitti. Mehmet, Varol'a engel olmak isterken açılan ateş sonucu bacağından ve karnından yaralandı" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN CEZA İSTEMİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Abdullah Varol'un Mehmet ve Oğuzhan Karaduman'ın anneleri ile gayriresmi evli olduğunu belirterek, taraflar arasında husumet bulunduğunu kaydetti. Olay günü Varol ile Karaduman arasında telefonda tartışma yaşandığı, daha sonra atılan konuma gelen sanığın, parktaki Mehmet Karaduman'a pompalı tüfekle 4-5 kez ateş açarak yaraladığı, olay yerine gelen Oğuzhan Karaduman'a da ateş ettiği fakat isabet ettiremediği belirtilen mütalaada; açılan ateş sonucu parkta oynayan Elif Sena U.'nun da yaralandığı kaydedildi. Savcı, sanık Varol'un Mehmet ve Oğuzhan Karaduman'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar, Elif Sena U.'a yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 4 yıla kadar ceza talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-03-09 13:20:22



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