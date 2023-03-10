TGF Türkiye Golf Turu, Antalya'da başladı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (Antalya), (DHA) Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu birinci ayağı Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Maxx Royal Golf Kulübü Montgomerie Golf Sahasında gerçekleştirilen turnuvanın birinci ayak müsabakalarında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden A kategorisinde 9 erkek, 9 kız, B kategorisinde ise 8 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 35 golfçü mücadele ediyor. Bu yıl 2 ayrı kategoride düzenlenen turnuva, A kategorisinde 6 ayak, B kategorisinde ise 4 ayak olarak oynanacak.

TGF Türkiye Golf Turu 1'inci ayak müsabakaları, 12 Mart'ta sona erecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan görüntüler

Golfçülerden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-10 14:28:13



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