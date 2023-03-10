Alanyaspor'da Ankaragücü hazırlıkları devam etti

Engin ATAOĞLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 25´inci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, akşam yaptığı idmanla hazırlıklara devam etti.
Süper Lig´de 12 Mart Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor, çalışmalarına Ersun Yanal gözetiminde devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmana futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci kısmında ise turuncu yeşilli ekip gruplara ayrılarak pas çalışması ve taktik idman yaparak idmanı sonlandırdı.
Alanyaspor, yarın yapacağı son antrenmanla deplasman çalışmalarını tamamlayacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-10 22:06:01
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