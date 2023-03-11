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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor - Kayserispor: 4-0

DHA

Antalyaspor - Kayserispor: 4-0


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) -
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Emin Tuğral, Erdem Bayık
ANTALYASPOR: Helton Leite Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Güray Vural (Dk. 88 Cemali Sertel), Fredy (Dk. 76 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 88 Nakajima), Ufuk Akyol, Ndao (Dk. 71 Ghacha), Larsson, Haji Wright (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım).
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit Gökhan Sazdağı (Dk. 75 Ackah), Kolovetsios, Arif Kocaman, Uzodimma, Campanharo, Cardoso (Dk. 46 Gavranovic), Kemen (Dk. 75 Mensah), Ali Karimi (Dk. 16 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 65 Emrah Başsan), Thiam
GOLLER: Dk. 33 ve Dk. 68 Haji Wirght, Dk. 52 Fredy, Dk. 90+6 Bertuğ Yıldırım (Antalyaspor)
SARI KART: Fernando (Antalyaspor)
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmezken, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
8'inci dakikada Fredy'nin derinlemesine pasında Haji Wright'ın ceza alanı içerisinden yaptığı vuruşu kaleci kornere gönderdi.
9'uncu dakikada Bünyamin'in sağ kanattan yaptığı ortada meşin yuvarlak savunmadan sekerek Fernando'nun önünde kaldı. Fernando'nun ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.
23'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı içerisi altıpas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşu üstten az farka auta gitti.
33'üncü dakikada sol kanattan Güray Vural'ın altıpas içerisine derinlemesine pasında arka direkte Bünyamin Balcı'nın vuruşu yakın direğe çarptı. Dönen topu önünde bulan Haji Wright meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
52'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Haji Wright, Kayserispor savunmasını geçerek ceza alanı içerisine girdi. Wright'ın pasında altıpas içerisinde bulunan Fredy topa dokunarak golü attı: 2-0.
67'nci dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasına ceza alanı altıpas içerisinde iyi yükselen Fredy'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.
68'inci dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Haji Wright kafayla topu ağlara yolladı: 3-0.
73'üncü dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Uzodimma'nın sert vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.
90+6'ncı dakikada sağ kanattan Sam Larsson'un ortasına Emrecan Uzunhan kafayı vurdu. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Bertuğ Yıldırım topu ağlara yolladı: 4-0.
Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-03-11 18:12:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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