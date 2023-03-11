Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından



Alfons Groenendijk: İlk dakikadan itibaren galibiyet isteğiyle yanıp tutuşan ve mücadele eden bir takım vardı

Çağdaş Atan: Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, ilk dakikadan itibaren galibiyet isteğiyle yanıp tutuşan ve mücadele eden bir takımın sahada olduğunu söylerken, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise oyuncularının bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandığını dile getirdi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Kayserispor'u Haji Wright (2), Fredy ve Bertuğ Yıldırım'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar aldığı galibiyetle sahasında oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

GROENENDIJK: İLK DAKİKADAN İTİBAREN GALİBİYET İSTEĞİYLE YANIP TUTUŞAN BİR TAKIM VARDI

Kayserispor maçında harika bir galibiyet aldıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Harika bir takım performansı diyebilirim. Hak edilmiş bir galibiyet. İlk dakikadan itibaren galibiyet isteğiyle yanıp tutuşan ve mücadele eden bir takım vardı. Fredy ve Haji Wright'ın takıma dönüşleri müthiş oldu. İyi performans, defansif sağlam duruşla başlar. Bunu başarabildik. Emrecan Uzunhan ilk maçı olmasına rağmen harika iş çıkardı. Ufuk Akyol da orta sahada her açığımızı kapattı. Larsson da, diğer oyuncular da üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirdi. Takım olarak güzel galibiyete ulaştık. Gol yemeden 4 gollü galibiyet almak önemliydi. 3-1'lik mağlubiyetten sonra dönüş yapmamız lazımdı. Net hedefimiz deplasman karnemizi de düzeltmek. Önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçına gidiyoruz. Deplasmanda da 3 puan serisine başlamak istiyoruz. Takımı tebrik ediyorum. Moralli bir şekilde Adana Demirspor maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

ATAN: OYUNCULARIM BU SEZON İKİNCİ DEFA KÖTÜ OYNAMA HAKLARINI KULLANDI

Sezon başından bu yana mazeret öne sürmeden Antalyaspor maçına kadar geldiklerini ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün birkaç tane mazeret öne sürebiliriz. Savunma dörtlümüzden 3'ü bugün sahada yoktu. Maça iyi başladık, ilk 15 dakika topun kontrolü bizdeydi. O anda Ali Karimi sakatlandı. Orta sahada formda ve lider oyuncularımızdandı. Yağmur ile birlikte Antalyaspor oyunun kontrolünü eline aldı. Tepkisiz kaldık, yorgunduk. Uykusuzluk da var. Maalesef geçtiğimiz günlerde bir depreme yakalandık. 2 gündür takım uykusuz. Takım dünkü performans antrenmanında o sinyali veriyordu. Oyuncularım ikinci defa bu sezon kötü oynama haklarını kullandı. O yüzden şimdiye kadar, çok iyi gelen oyuncularımızın bu hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlara fazla yüklenmek istemiyorum. Antalyaspor'u da galibiyetinden dolayı kutluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alfons Groenendijk'ın açıklamaları

Çağdaş Atan'ın açıklamaları

HABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-03-11 18:55:24



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