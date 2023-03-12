Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: Çaresizce bekledik, evimizin yıkılacağını zannettik 



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE şampiyonu görme engelli halter sporcusu Abdurrahman Gülmez (21), depreme Kahramanmaraş'ta uykuda yakalandığını belirterek, "Ses duydum. Sarsıntıyı hissedince, gökyüzünde ışık parlaması fark ettim. Ailemle bir odada toplandık. Orada çaresizce bekledik, dua ettik. Geçmeyeceğini, evimizin yıkılacağını zannettik" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Gülmez ailesinin en küçük çocuğu Abdurrahman, görme engelli dünyaya geldi. Doğuştan görme engelli ablası Büşra ile anne ve babasıyla yaşayan Abdurrahman, çocukluğundaki futbol sevgisiyle spora başladı. Samsun 1919 Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nün futsal takımında geçen yıl antrenmanlara başlayan Abdurrahman, aynı anda halter sporuyla da ilgilendi. Halter ve futsalda performansıyla antrenörlerinin beğenisini toplayan yüzde 60 engelli Abdurrahman Gülmez, geçen yıl Osmaniye'de yapılan halter şampiyonasında 56 kiloda altın madalya kazanıp Türkiye şampiyonu unvanını elde etti. Futsalda da başarılı olan Gülmez, Adana GESK takımından transfer teklifi aldı.

Transfer ve bonservis görüşmelerinin yaşandığı süreçte 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Saat 04.17'deki depremi Göksun ilçesindeki evinde yaşayan Abdurrahman Gülmez, görme engelli birey olarak deprem ve sonrası yaşadığı zorlukları anlattı. Sağ gözünde yüzde 90, sol gözünde yüzde 80 görme kaybı olduğunu belirten Gülmez, oturdukları 4 katlı binadaki evlerinin deprem nedeniyle hasar gördüğünü belirtti. Ailesinin, deprem sonrası geldikleri Antalya'dan Kahramanmaraş'a döndüğünü ve çadırda kaldığını kaydeden Gülmez, kendisinin yurtta konaklamaya devam ettiğini söyledi.

'EVİMİZ YIKILMADI, AŞAĞI İNDİK'

Deprem sonrası evinin duvarında derin çatlaklar oluştuğunu, binanın merdivenlerinde kayma meydana geldiğini ifade eden Abdurrahman Gülmez, "Depreme uykuda yakalandım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bir ses duydum. Annem beni çağırdı. Sarsıntıyı hissedince, gökyüzünde ışık parlaması fark ettim. Ailemle bir odada toplandık. Bekleyiş halindeydik. O anı yaşamayan bilemez. Biz orada çaresizce bekledik, dua ettik. Sadece bekledik. Geçmeyeceğini, evimizin yıkılacağını zannettik. Evimiz yıkılmadı, aşağı indik. Kar yağıyordu, yerler kardı. Karda bekledik. Tanıdığımızın garajında toplandık. Artçılar devam ediyordu. Evlere girilmesine izin verilmedi" diye konuştu.

'İKİNCİ DEPREMDE AİLESİYLE KORKUYU YAŞADI'

Sabah saatlerinde ailesiyle dayısının tek katlı evinde toplandıklarını anlatan Abdurrahman, burada da ikinci depremi yaşadığını söyledi. Abdurrahman, "Dayımın tek katlı evine gittik. Tüm aile orada toplandık. Sonrasında ikinci deprem oldu. İkinci depremde herkes korktu, panikledi. Her şey döküldü. Yalın ayak dışarı çıktık. Zorluklar yaşadık. Hayatta olduğuma şükrediyorum. 4 gün arabada kaldık. Hava soğuktu, çocuklar üşüyordu" dedi.

HAYALLERİNE KAVUŞMAYI İSTİYOR

Abdurrahman Gülmez, atletizm branşında antrenmanlar yapıp, başarı kazanmayı istediğini söyledi. Atletizmde Türkiye şampiyonu olmayı ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmayı hedeflediğini kaydeden Gülmez, olimpiyata katılmayı hayal ettiğini ifade etti. Yarım kalan transfer görüşmelerinin ilerleyen günlerde yeniden başlayacağına, futsala devam edeceğine inandığını aktaran Gülmez, bireysel antrenmanlar yaparak performansını korumaya çalıştığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-03-12 11:05:59



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