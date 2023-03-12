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Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı: 15 yaralı

DHA

Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı: 15 yaralı


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)TFF 3'üncü Lig takımlarından Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü devrildi. Kazada kafileden 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, dün deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. 1-0'lık galibiyetin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine dönüş yapan Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Metrelerce sürüklenen midibüste bulunan teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 13 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, ağır yaralanan futbolcuların biri Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer oyuncu ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
BAŞKAN LEVENT UĞUR: ÇOK ÜZÜNÜZ
Kazayı sosyal medyadan duyuran Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Çok talihsiz bir kaza yaşadık. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan ikisinin durumu ağır. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz" dedi.
ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ: ŞOK İÇİNDEYİZ
Alanya Kestelspor teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Ölümden döndük ve hala şok içindeyiz. Çok şükür ki hayati tehlikesi olan kimse yok. Benim, teknik heyetimin ve futbolcularımızın çeşitli yaralanmaları var. Bu büyük kazayı bu şekilde hafif atlamamız Allah'ın bize bir lütfu" diye konuştu.
TFF VE KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Yaşanan kaza sonrası TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor'a geçmiş mesajları yayımladı.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)
"Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz."
FENERBAHÇE 
"TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ofspor deplasmanından dönen Alanya Kestelsporspor kafilesini taşıyan takım otobüsünün sabah saatlerinde kaza yaptığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
GALATASARAY
"Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile deplasmanda oynadığı maçın dönüş yolunda kaza geçiren TFF 3'üncü Lig ekibi Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
TRABZONSPOR
"Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü takım otobüsü kaza yapan Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
MKE ANKARAGÜCÜ
"Deplasman dönüşü takım otobüsü kaza yapan TFF 3. Lig kulübü Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
ANTALYASPOR
"Armoni Alanya Kestelspor takım otobüsünün Yeşilyurt D.Ç. Ofspor deplasmanı dönüşü kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehrimizin takımı Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz."
ALANYASPOR
"Deplasman dönüşü takım otobüsü kaza yapan Armoni Alanya Kestelspor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaza yerinden çekilmiş cep telefonu görüntüsü
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-12 12:34:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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