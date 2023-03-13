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Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi

DHA

Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi


İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede görev yapan dron pilotlarının çektiği görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ili etkiledi. Binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Afetin boyutu, bölgeye giden dron pilotlarının çektiği görüntülerle gözler önüne serildi. Depremin ilk saatlerinden itibaren dron uçuşlarıyla yıkımları görüntüleyen pilotlar, 11 ilin farklı yerlerinde saatlerce süren çekimler yaptı. Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e, Hatay'dan Şanlıurfa'ya, Nurdağı'ndan İskenderun'a depremin yıkıma neden olduğu noktalarda çekim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi dron pilotu Nurettin Özkan, ŞanlıurfaGaziantep yolu Narlı kavşağında deprem nedeniyle asfalt yolun parça parça olmuş halini de görüntüledi. Yolun Narlı kavşağına kadar uzanan kısmında ortaya çıkan görüntü, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolun birbirinden ayrıldığı, girintili ve çıkıntılı hale geldiği de görüntülere yansıdı. Dron pilotları, çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden de yayınladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-03-13 09:39:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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