TGF Türkiye Golf Turu'nun 1'inci ayağı sona erdi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B kategorilerinin 1'inci ayağı sona erdi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Maxx Royal Golf Kulübü'nün Montgomerie Golf Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın 1'inci ayağında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 35 sporcu mücadele etti. Üç raunt oynanması planlanan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1'inci ayağı, olumsuz hava koşulları sebebiyle son gününde oynanamayınca, üçüncü raunt iptal edildi. Müsabakalar 2 raunt üzerinden değerlendirildi.

Müsabakalar sonunda erkekler A kategorisinde Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 145 gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 154 gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Mehmet Kazan ise 155 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 155 gross skorla birinci, National BGK'den Ayşe Demir toplamda 158 gross skorla ikinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 159 gross skorla üçüncü sırada yer aldı. Erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Teoman Levin Delzer 170 gross skorla birinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez 176 gross skorla ikinci, Berke Tunca ise 178 gross skorla üçüncülüğü elde etti. Kadınlar B kategorisinde ise Ataşehir Golf Kulübü'nden Merve Üçerler 179 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Aylin Evyap 180 gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Su Çiğdem 183 gross skorla üçüncü olarak müsabakaları tamamladı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-13 11:48:49



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