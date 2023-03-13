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Enkazdan 162'nci saatte sağ çıkarılan Cengiz, kurtarıcıları ile buluştu

DHA

Enkazdan 162'nci saatte sağ çıkarılan Cengiz, kurtarıcıları ile buluştu


ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki enkazdan 162'nci saatte sağ olarak çıkarılan Cengiz Polat (45), kendisini kurtaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı arama-kurtarma ekibi ile bir araya geldi. Depremde eşi ile çocuklarını kaybeden Polat, "Kurtarma anında itfaiyeci arkadaşımız ile göz göze geldik. 15-20 saniye bakıştık. Kelimelerle anlatılmaz bir duygu" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı arama-kurtarma ekipleri, depremin 7'nci gününde Kahramanmaraş'ta 5 saatlik çalışma sonucu Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı. Enkaz altındaki Polat'ı 162'nci saatte kurtaran ekip, Antalya'da buluşma sözü verdi. Polat, tedavisinin ardından Antalya'ya gelip, kendisini kurtaran ekiple buluştu. Kardeşi İsmail ile itfaiye ekibi ile buluşan Polat, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.
'GÖREV ALAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin depremin ilk dakikasından itibaren teyakkuza geçip, çalışmalara başladığını belirten Başkan Böcek, "Deprem bölgesinde görev alan tüm kurum-kuruluşlarımızdan Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, Cengiz Polat kardeşim gibi 79 vatandaşımızı kurtardı. Deprem bölgesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Cengiz kardeşimiz, 3 evladını ve eşini kaybetmiş. Allah sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün bizlere teşekkür için Antalya'ya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Cengiz kardeşimizin yanındayız" dedi. Deprem bölgesinde siyaset üstü bir çalışma yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, "Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve 11 büyükşehir belediye başkanımızla deprem bölgesini birçok kez ziyaret ettik. Gaziantep Nurdağı ve İslahiye'de çalışmalarımız sürüyor. Hatay'da da ekiplerimiz görev yapıyor. O bölgedeki vatandaşlarımıza yönelik psikososyal çalışma yapıyoruz. Yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.
'KELİMELERLE ANLATILMAZ BİR DUYGU'
Cengiz Polat da kurtarıldığı anları anlattı:
"Kurtarma anında itfaiyeci arkadaşımız ile göz göze geldik. 15-20 saniye bakıştık. İnanamıyordum. İlk etapta cevap veremedim. Kelimelerle anlatılmaz bir duygu. Buraya gelerek itfaiyeci arkadaşları görmek istedim. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2023-03-13 15:02:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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