'Alanya'da otellerdeki depremzede sayısı 6 bine düştü'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Alanya'da otellerdeki depremzede sayısı 6 bine düştü'

DHA

'Alanya'da otellerdeki depremzede sayısı 6 bine düştü'


Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya'ya sadece otellerde konaklamak üzere 30 bin civarında depremzede geldiğini belirterek, "Dönüşlerin ardından bu sayı 6 bine düştü" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından evlerini kaybeden afetzedeler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otellerde ağırlanmaya başlandı. İlçeye gelen depremzedelerin durumuyla ilgili ALTİD'de basın toplantısı düzenlendi. Deprem felaketinin ardından afetzedelerin mağduriyetini gidermek adına tüm Alanya olarak harekete geçtiklerini belirten TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ilçedeki otellerin deprem bölgelerinden gelenlere kapılarını açtığını söyledi. Sili, "Alanya'nın tüm birimleri depremin ardından taarruza geçti. Bilindiği üzere Alanya depremin ardından bölgelere 190'ın üzerinde TIR gönderdi. Deprem bölgelerimize aşçılar gönderdik. Bazı otellerimizde aşçı yoktu, o otellere de aşçı derneklerimiz gönüllü aşçılarla destek verdi. Dışişleri Bakanı'mız, Alanya'ya geldiğinde 4-6 haftalık bir süreç denilmişti. O 6 haftayı 15 Mart'ta tamamlıyoruz. Alanya'ya sadece otelde konaklayan 30 bin civarında insan geldi. Depremzedelerin kendi şehirlerine dönme istekleri, evlerinin hasarsız olması ya da konteyner ve çadırların hazırlanmış olması neticesinde bugün otellerdeki sayı 6 bine düştü. Her geçen gün de dönüşler sürüyor ama dönmek isteyen veya bu durumu olmayanlar için ise turizmcilerimiz yardımlarını sürdürüyor. Tüm Alanya bu süreçte elini taşın altına koydu. Depremzedelere yardımlarımız sürüyor" dedi.
'2022 SEZONUNA GÖRE DAHA İYİ OLACAK'
Depremin turizm hareketliliğini de etkilediğini belirten Burhan Sili, Berlin'de 3 yıl aranın ardından düzenlenen 54'üncü ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldıklarını ve bu yılki sezon için olumlu görüntü verdiğini söyledi. Sili, "Türkiye'ye ciddi bir talep var ama özel olarak değerlendirdiğimizde yaşanan deprem sürecinde rezervasyonlar durdu. Her şeye rağmen haziran ayı itibarıyla çok ciddi oranda yatak ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya da ciddi bir talep görecek. Bu yıl 2022 sezonuna göre daha iyi olacak fakat Rusya henüz soru işareti. Hala uçak koltukları netleşmemiş durumda. Orada da yaptığımız görüşmelerde 2022'nin altında olmayacağı hatta üzerinde olacağı şeklinde. 2023 sezonu bizler açısından sayısal anlamda gerçek seneyi aşan bir sezon olarak görünüyor" diye konuştu.
'İSPANYA İLE KAFA KAFAYA GİDİYORUZ'
Yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin halen dünyada gözde tatil ülkesi olduğunu vurgulayan Burhan Sili, "Türkiye ve İspanya şu anda en popüler tatil ülkeleri. Kafa kafaya giriyoruz. Bizim yaşadığımız deprem felaketi 4 haftalık süreçte bizim rezervasyonlarımızın neredeyse sıfırlanmasına neden oldu. Buna rağmen başa baş gidiyoruz. Türkiye talep görüyor. Her ne kadar fiyatlarımızı yükseltsek de hala biz tercih edilen bir bölgeyiz. Bir diğer taraftan Avrupalılar da 'Türkiye'ye destek olalım tatile gidelim' anlayışı içindeler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-13 15:46:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Levent Uğur: İlk 18'deki 12 futbolcumuz pert vaziyette
YEREL HABERLER (ÖZEL) Levent Uğur: İlk 18'deki 12 futbolcumuz pert ...
Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Antalya Şehir Hastanesi'nin yapımında sona gelindi
Enkazdan 162'nci saatte sağ çıkarılan Cengiz, kurtarıcıları ile buluştu
YEREL HABERLER Enkazdan 162'nci saatte sağ çıkarılan Cengiz, ...
Finike Belediyespor, küme düştü
YEREL HABERLER Finike Belediyespor, küme düştü
Finike'de İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Finike'de İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla ...
Başkan Ulutaş, Kaş Belediyespor yöneticileri ve futbolcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş, Kaş Belediyespor yöneticileri ve ...
Serik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
YEREL HABERLER Serik'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet ...
Antalya'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor
Bahçeli, MHP'li başkanları Antalya'da kampa alıyor
YEREL HABERLER Bahçeli, MHP'li başkanları Antalya'da kampa alıyor
Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması, Antalya'da yağmur altında başladı
YEREL HABERLER Para Okçuluk Federasyon Kupası yarışması, Antalya'da ...
TGF Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı sona erdi
TGF Türkiye Golf Turu'nun 1'inci ayağı sona erdi
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu'nun 1'inci ayağı sona erdi
TSK Özel Eğitim Merkez Komutanlıkları depremzedelere yuva oldu
YEREL HABERLER TSK Özel Eğitim Merkez Komutanlıkları depremzedelere ...
Eski müdüre bu kez de veli ile ilişki soruşturması
YEREL HABERLER Eski müdüre bu kez de veli ile ilişki soruşturması
Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne ...
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Kestelsporlu futbolcuları ziyaret etti
YEREL HABERLER TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Kestelsporlu ...
Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da sona erdi
YEREL HABERLER Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası, Antalya'da ...
Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi ...
Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı
GÜNCELLEME - Alanya Kestelspor takım midibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Alanya Kestelspor takım midibüsünün ...
Yangın bölgesinde dikilen fidanlar boy vermeye başladı
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde dikilen fidanlar boy vermeye ...
Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
YEREL HABERLER Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri geldi
Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı: 15 yaralı
YEREL HABERLER Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı: 15 yaralı
Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: Çaresizce bekledik, evimizin yıkılacağını zannettik 
YEREL HABERLER Görme engelli şampiyon halterci Abdurrahman: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.