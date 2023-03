'Alanya'da otellerdeki depremzede sayısı 6 bine düştü'

Engin ATAOĞLU/ ALANYA (Antalya), (DHA)TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya'ya sadece otellerde konaklamak üzere 30 bin civarında depremzede geldiğini belirterek, "Dönüşlerin ardından bu sayı 6 bine düştü" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından evlerini kaybeden afetzedeler, Antalya'nın Alanya ilçesindeki otellerde ağırlanmaya başlandı. İlçeye gelen depremzedelerin durumuyla ilgili ALTİD'de basın toplantısı düzenlendi. Deprem felaketinin ardından afetzedelerin mağduriyetini gidermek adına tüm Alanya olarak harekete geçtiklerini belirten TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ilçedeki otellerin deprem bölgelerinden gelenlere kapılarını açtığını söyledi. Sili, "Alanya'nın tüm birimleri depremin ardından taarruza geçti. Bilindiği üzere Alanya depremin ardından bölgelere 190'ın üzerinde TIR gönderdi. Deprem bölgelerimize aşçılar gönderdik. Bazı otellerimizde aşçı yoktu, o otellere de aşçı derneklerimiz gönüllü aşçılarla destek verdi. Dışişleri Bakanı'mız, Alanya'ya geldiğinde 4-6 haftalık bir süreç denilmişti. O 6 haftayı 15 Mart'ta tamamlıyoruz. Alanya'ya sadece otelde konaklayan 30 bin civarında insan geldi. Depremzedelerin kendi şehirlerine dönme istekleri, evlerinin hasarsız olması ya da konteyner ve çadırların hazırlanmış olması neticesinde bugün otellerdeki sayı 6 bine düştü. Her geçen gün de dönüşler sürüyor ama dönmek isteyen veya bu durumu olmayanlar için ise turizmcilerimiz yardımlarını sürdürüyor. Tüm Alanya bu süreçte elini taşın altına koydu. Depremzedelere yardımlarımız sürüyor" dedi.

'2022 SEZONUNA GÖRE DAHA İYİ OLACAK'

Depremin turizm hareketliliğini de etkilediğini belirten Burhan Sili, Berlin'de 3 yıl aranın ardından düzenlenen 54'üncü ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldıklarını ve bu yılki sezon için olumlu görüntü verdiğini söyledi. Sili, "Türkiye'ye ciddi bir talep var ama özel olarak değerlendirdiğimizde yaşanan deprem sürecinde rezervasyonlar durdu. Her şeye rağmen haziran ayı itibarıyla çok ciddi oranda yatak ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya da ciddi bir talep görecek. Bu yıl 2022 sezonuna göre daha iyi olacak fakat Rusya henüz soru işareti. Hala uçak koltukları netleşmemiş durumda. Orada da yaptığımız görüşmelerde 2022'nin altında olmayacağı hatta üzerinde olacağı şeklinde. 2023 sezonu bizler açısından sayısal anlamda gerçek seneyi aşan bir sezon olarak görünüyor" diye konuştu.

'İSPANYA İLE KAFA KAFAYA GİDİYORUZ'

Yaşanan küresel ekonomik dalgalanmalar ve olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin halen dünyada gözde tatil ülkesi olduğunu vurgulayan Burhan Sili, "Türkiye ve İspanya şu anda en popüler tatil ülkeleri. Kafa kafaya giriyoruz. Bizim yaşadığımız deprem felaketi 4 haftalık süreçte bizim rezervasyonlarımızın neredeyse sıfırlanmasına neden oldu. Buna rağmen başa baş gidiyoruz. Türkiye talep görüyor. Her ne kadar fiyatlarımızı yükseltsek de hala biz tercih edilen bir bölgeyiz. Bir diğer taraftan Avrupalılar da 'Türkiye'ye destek olalım tatile gidelim' anlayışı içindeler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

