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MHP´li Durmaz: Erdoğan'ı ilk turda ezici çoğunlukla seçtireceğiz

DHA

MHP´li Durmaz: Erdoğan'ı ilk turda ezici çoğunlukla seçtireceğiz


Mithat ABAKANÖmer KARÇA/ANTALYA, (DHA)MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını arttıracağız" dedi.
MHP'nin 'Belediye Başkanları Toplantısı' Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde başladı. Toplantıya MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan depremleri olarak kayıtlara girdiğini belirtti. 11 ilde, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyünde aynı anda büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığını kaydeden Durmaz, MHP'li belediyelerin depremin duyulduğu ilk andan itibaren, üstün gayret ve özveriyle yardımları organize ederek ilgili kurumlarla koordineli şekilde deprem bölgelerine ulaştırdığına dikkati çekti. Durmaz, deprem, sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
'FELAKETTEN SİYASİ ÇIKAR DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLAR'
Devletin tüm imkan ve kapasitesiyle ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Durmaz, "Aziz milletimiz de millet olma şuurunun gereği, dayanışma ruhuyla, bir ve beraber olduğunu göstermiş, depremzedelerimizin yardımına koşmuştur. Yaşanan felaketin büyüklüğüne ve koşulların güçlüğüne rağmen, devletimizin mücadelesini görmezden gelerek felaketten siyasi çıkar devşirmeye çalışanları, devletimizi aciz, güçsüz göstermeye çabalayanları, devletin gönderdiği çadırın önünde, 'çadır yok' iftirası atanları da önce Allah'a, sonra da milletimize havale ediyoruz" diye konuştu.
'İÇERİDE VE DIŞARIDA TÖKEZLEMEMİZİ BEKLEYENLER VAR'
Türkiye'nin sahip olduğu coğrafyanın, tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığını ve çevresindeki enerji kaynaklarının bölgesel sorunların da kaynağı olduğunu ifade eden Sadir Durmaz, "Bu nedenle, her zaman içeride ve dışarıda tökezlememizi bekleyenler var olmuş ve de var olmaya devam edecektir. Bize düşen, her işimizde, milli sorumlulukla hareket ederek, canımızdan aziz bildiğimiz cennet vatanımızı, salimen gelecek nesillere emanet etmektir" ifadelerini kullandı.
'7 PARTİLİ, 7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI KOALİSYON'
Siyasetin ahlaki değerler etrafında ve tutarlı ilkeler doğrultusunda yapılması gerektiğini dile getiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, şunları söyledi:
"Siyasetlerini, yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan yuvarlak masa müdavimlerinin, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ortak mutabakat metinlerinde yerel yönetim alanında HDP'ye, hukuk alanında FETÖ'ye, savunma sanayisinde batıya selam çakmaları, yakın zamanda, ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları, bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikar etmiştir. Kaos masasının cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açılımdan bahsetmesi, CHP içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP çizgisindekileri ve Atatürk'e hakaret edenleri partiye doldurması, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine 'tiyatro' demesi, Libya tezkeresine karşı çıkması, sınır ötesi tezkerelere 'hayır' oyu vermesi, Karabağ'da Türkiye'yi jurnallemesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkıp tekrar müzeye dönüştürmek istemesi, İHA-SİHA ve savunma sanayine düşman gözüyle bakması, Mavi Vatan'da Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlaması, Kıbrıs'ta Maraş'ın açılmasını alaya alması, Türkiye'yi ikide bir yabancılara şikayet etmesi, yabancı büyükelçilerden Türkiye'ye müdahale etmelerini talep etmesi, PYD'yi terör örgütü olarak görmemesi, Afrin'de Türkiye'yi insanlık suçu işlemekle suçlaması, Rusya'ya yaptırım istemesi, S400'lere karşı çıkması, ABD Başkanı Jeo Biden'nin muhalefete destek açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kaos masasının Türk milletine, müstemleke bir ülke olmaktan ve 7 partili, 7 cumhurbaşkanı yardımcılı bir koalisyondan başka hiçbir vaadi yoktur."
'MİLLETVEKİLİ SAYISINI ARTTIRACAĞIZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimin ilk turunda ezici bir çoğunlukla seçtireceklerini söyleyen `Durmaz, "Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, aziz milletimizle paylaşacak hiçbir ortak değeri bulunmayanlar, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenler ancak ve ancak kaos' üretirler. Biz kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını arttıracağız" dedi.
Toplantı yarın sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN -Ömer KARÇA
2023-03-18 13:16:42

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