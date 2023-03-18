Fenerbahçe kafilesi Antalya'da

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Yücel BULUT / GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig 26'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Fenerbahçeli futbolcuları havalimanında az sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular ile teknik heyet, otobüsle maçın oynanacağı Alanya'da kamp yapacakları otele hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcular ve teknik heyetin havalimanından takım otobüsüne binişi

Taraftardan detayDHA-Spor Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2023-03-18 18:20:32



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