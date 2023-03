TTF Başkanı Durmuş: Dünya tenisi, bu hafta bizimle birlikte

ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın açılış seremonisi gerçekleştirildiSezer AFŞAR Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın açılış seremonisi tüm takımların katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Dünya tenisi, bu hafta bizimle birlikte. Biz, yaptığımız her etkinliğin ülkemiz için bir kazanç olmasını planlayan bir federasyonuz. Dünyanın en iyisi olmak için çalışıyoruz" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası 19 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında Antalya Manavgat´ta gerçekleştirilecek. 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde dünyanın dört bir yanından sporcuların ülkesini temsil etmek için Antalya´ya geldiği turnuvada 37 ülkeden 163 takım ve yaklaşık bin 200 sporcu mücadele edecek.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI DURMUŞ: DÜNYA TENİSİ, BU HAFTA BİZİMLE BİRLİKTE

Organizasyonun açılış seremonisinin gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye´de tenisin daha iyi yerlere gelmesi için çok çalıştıklarını ve bu organizasyonun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Durmuş, "Dünya Takımlar Şampıyonası ve Ferdi Şampiyonası´nın ülkemizde yapılacağının duyurulmasının ardından hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketinden dolayı çok üzgünüz. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Sporun iyileştirici gücünü de bildiğimiz için faaliyetlerimize devam ederek dünyada her sporcuyu ülkemizde misafir edip, daha sonra hepsini ülkemizin birer temsilcisi olarak göndermek istediğimiz turnuvalardan bir tanesi. 37 ülkeden 163 takımın katıldığı 10 gün sürecek bu turnuvada yaklaşık 1200 sporcu burada misafir edilecek. Tenisin gelişiminin, bizim ve ülkemiz adına çok anlamlı olduğu bir dönemde Uluslararası Tenis Federasyonu´nun yönetim kurulunu burada toplaması, bizim için çok önemli. Bizler her zaman sporun ve tenisin daha iyi yerlere gelebilmesi adına gelecekte dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebileceğimize inanıyoruz. Anlamlı bulduğumuz bu turnuvaların sporcularımız adına çok büyük önemi var. Ülkemizin her noktasında herkesin tenis oynayabildiğini biliyoruz, bunu da dünyaya ispat ediyoruz. Dünya tenisi, bu hafta bizimle birlikte. Biz, yaptığımız her etkinliğin ülkemiz için bir kazanç olmasını planlayan bir federasyonuz. Dünyanın en iyisi olmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan başkan Durmuş, Türkiye´nin bu organizasyonda 30-50 yaş arası 40 sporcuyla temsil edileceğini belirtti.

Açılış seremonisinden detaylar

Başkan Cengiz Durmuş´un açıklamalaraDHA-Spor Türkiye-Antalya Sezer AFŞAR Mithat ABAKAN

2023-03-18 18:46:56



