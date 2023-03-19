Kazada yaralanan baba, korkan oğlunu kucağından bırakmadı

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü Köksal Şahin, yaralı olmasına rağmen korkan oğlu Çınar'ı (1,5) kucağından bırakmayıp, sakinleştirmeye çalıştı.
Kaza, öğle saatlerinde Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla evinden çıkan Köksal Şahin'in kullandığı 07 KJ 592 plakalı otomobil, bulvar üzerindeki kavşağa geldiğinde, iddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Dursun'un kullandığı 41 F 6671 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan Şahin'in kullandığı otomobil, güçlükle durdu.
Çevredekiler yardıma koşarken, kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kazada yaralanan Köksal Şahin, Ahmet Dursun, Fadime Şahin ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralı olmasına rağmen korkan oğlu Çınar'ı kucağından bırakmayan Köksal Şahin, polise de kazanın nasıl olduğunu anlattı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-03-19 14:43:10
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