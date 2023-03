ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın basın toplantısı yapıldı

Sezer AFŞAR Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan ITF World Tennis Masters Tour Dünya Şampiyonası´nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyonun gerçekleştirildiği Alibey Club´ta düzenlenen basın toplantısına Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, ITF Masterlar Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salma Mouelhi Guizani, Gürok Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat katıldı.

İlk olarak söz alan TTF Başkanı Durmuş, bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak Dünya Takımlar ve Ferdi Şampiyonası´nın ülkemizde yapılacağının duyurulmasının ardından ekibimizle birlikte hazırlıklarımızı hızla gerçekleştirdik. Bu süreçte ülkemiz asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaket yaşadı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Bu zorlu süreçte sporun iyileştirici gücünden faydalanarak faaliyetlerimize devam edip dünyanın her yerinden gelen sporcuları ülkemizde misafir ederek onları ülkemizin birer temsilcisi olarak göndermek istiyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek. Bu anlamda en önemli stratejimiz, birlikte çalışabileceğimiz paydaşlarla hareket etmek. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, tenisin yayılabilmesi adına en büyük destekçimiz. Bakanımızın takipleri ve tesisleşme adına hamleleriyle teniste büyük aşama kaydettik. Tenisin gelişiminin ülkemiz adına çok anlamlı olduğu dönemde Uluslararası Tenis Federasyonu´nun yönetim kurulunun burada toplanması bizim için çok önemli. Dünya tenisi bu hafta bizimle birlikte. Anlamlı bulduğumuz bu turnuvaların sporcularımız ve ülkemiz adına çok büyük önemi var" diye konuştu.

ITF Masterlar Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salma Mouelhi Guizani, Manavgat´ın ev sahipliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye Tenis Federasyonu´na çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kortları da gezdik, gerçekten çok iyi kortlar var. Olunması gereken yerdeyiz. Özellikle Antalya´nın tarihi de çok önemli bir değeri sahip" ifadelerini kullandı.

Gürok Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat ise açıklamasında, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte sporun birleştirici ve iyileştirici gücü, hepimize iyi gelecek. Türkiye´de tenisin gelişmesi için uluslararası bu organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi kritik bir öneme sahip. Spor organizasyonlarının turizmin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir etkisi oluyor" şeklinde konuştu.

ITF BAŞKANI HAGGERTY: BÖYLE BİR ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK KESİNLİKLE KOLAY DEĞİL

ITF Başkanı David Haggerty ise Manavgat´ta oldukları için çok heyecanlı olduklarını belirtti. Deprem felaketinin ardından böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kolay olmadığını ve Türkiye´nin her anlamda yanında olduklarını belirten Haggerty, "ITF olarak sizin yanınızda olduğumuzu belirtmek isterim. Kısa süre önce ciddi bir deprem felaketi yaşadınız. Bunun için çok üzgünüz. Bir yandan yaralarınızı sararken diğer yandan böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak kesinlikle kolay değil. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. İki hafta boyunca burada yaklaşık bin 200 sporcu mücadele edecek. Bu çok ciddi bir rakam. Bu durum, Türkiye´nin uluslararası tenis camiasında ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor. ITF yönetim kurulu olarak da burada 3 gün boyunca toplantılarımızı yapacağız ve oyuncularla görüşeceğiz. Burada çok fazla sayıda kort var. Bu anlamda da çok heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

"TUTKULU BİR EV SAHİBİ ARIYORUZ"

Bünyelerinde bulunan organizasyonlara ev sahipliği yapacak ülkeleri seçerken dikkate aldıkları kriterleri de açıklayan Hagerty, "Öncelikle tutkulu bir ev sahibi arıyoruz. Hevesli olabilmek çok önemli. Tabii ikinci sırada da kapasite ve kort sayısı geliyor. Dünyanın her yerinden gelen sporcuların rekabet içerisinde ellerinden geleni yapabilecekleri bir ortam olması gerekiyor, burada olduğu gibi" dedi.

`ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR´ PROJESİ KISA SÜRE SONRA HAYATA GEÇECEK

TTF Başkanı Cengiz Durmuş, depremin etkilediği bölgelerde oluşturulan konteyner kentlerde kuracakları mini tenis kortlarını içeren `Çocuklarımız Geleceğimizdir´ projesiyle ilgili olarak da son gelişmeleri paylaştı. Cengiz Durmuş, konuyla ilgili olarak açıklamasında, "Biz sadece sportif tarafta kalmıyoruz. Tenis aslında bir yaşam biçimi. Herkesin hayatına dokunan bir alan. O yüzden tenisin, insanların mutsuz olduğu alanları mutlu alanlara çevirebilme gibi bir sorumluluğu var. Bu anlamda asrın felaketini yaşadık, çok acımız var. Tenisin bilimsel olarak çocuklar üzerinde en etkili branş olduğunu uzmanlar paylaşıyor. Bu vesileyle deprem bölgesini ilk haftada gezdiğimde o can pazarında iki şey dikkatimi çekti. Birisi çocuklarımız, diğeri ise hayvanlardı. Çocuklarımızın gözlerindeki kaygı, beni derinden yaraladı. O anda çocuklarımıza daha fazla ulaşmamız gerektiğinin duygusu oluştu. Döner dönmez de `Çocuklarımız Geleceğimizdir´ adlı bir proje yaptık. Bu proje, konteyner kentlerde hızlı bir şekilde mini bir kulüp kurmaktı. Bu kulüpte, mini tenis kortları ve kortlarda istihdam edeceğimiz birkaç antrenör ve psikologlarla birlikte çocuklarımızın yanında olacağız. Çocuklarımızın siyah-beyaz bir görüntüden renkli bir dünyaya dönmeleri için çok güzel bir proje ve çok ses getirmeye başladı. Kahramanmaraş bölgesinden başlayıp her konteyner kentimizde şu anda altyapıları yapılıyor, çok kısa bir sürede hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

