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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3

DHA

Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-3


Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-
STAT: Kırbıyık Holding
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil 
ALANYASPOR: Runar Runarsson, Daniel Candeias (Dk. 81 Pereira), Furkan Bayır, Rassoul, Yusuf Özdemir, Umut Güneş, Lusamba, Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Zinedine Ferhad), Cavaleiro (Dk. 81 Oğuz Aydın), Koulouris (Dk. 89 Ahmed Hassan)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde (Dk. 17 Osayi Samuel), Willian Arao (Dk. 46 Miha Zajc), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Emre Mor), Diego Rossi, Joao Pedro (Dk. 46 Joshua King) (Dk.78 Serdar Dursun), Enner Valencia   
GOLLER: Dk. 4 Koulouris (Alanyaspor) Dk. 64 (PEN) Valencia, Dk. 82 (PEN) Valencia, Dk. 90+2 Emre Mor (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Furkan, Yusuf (Alanyaspor) Osayi Samuel, Valencia (Fenerbahçe)
Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında sahasında Fenerbahçe´yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe´nin 3-1´lik üstünlüğüyle sonlandı.
4´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topu hızla rakip sahaya taşıyan Cavaleiro ceza sahası çaprazından arka direğe yükseltti. Fenerbahçe savunmasını aşan topa kayarak uzanan Koulouris´in vuruşu ağlarla buluştu. Pozisyon sonrasında ofsayt olarak düdük çalan Mete Kalkavan, VAR incelemesinin ardından golü verdi: 1-0.
22´nci dakikada sağ kanattan Rossi´nin arka direğe ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia´nın vuruşunu kaleci Runarsson yumrukladı.
35´inci dakikada sağ kanatta başlayan Fenerbahçe atağında Valencia ile duvar pası yapan İrfan Can topu arka direğe ortaladı. Rakiplerinin arasından sıyrılan Rossi´nin uzanarak yaptığı kafa vuruşu gol oldu ancak VAR incelemesi sonrası hakem Metin Kalkavan golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
42´nci dakikada ceza sahasının sol çaprazında Fenerbahçe´nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can topu kale önüne yükseltti. Burada topa yükselen Valencia´nın kafa vuruşu üst direkten sekerek auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle sonlandı.
54´üncü dakikada sağ kanatta başlayan Fenerbahçe kontratağında Gustavo'nun pasında topla buluşan Emre Mor, hızla ceza sahasına girerek sert vurdu ancak kaleci Runarsson topu kurtardı.
64´üncü dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Osayi Samuel, Khadim Rassoul´ün müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Valecia´nın penaltı vuruşu kaleci Runarsson´un sağından ağlarla buluştu: 1-1.
69´uncu dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Cavaleiro'nun pasında topla buluşan Koulouris sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.
82´nci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Valencia´ya kayarak müdahale eden Furkan´ın hareketi ardından hakem Mete Kalkavan ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Tekrar topun başına geçen Valencia ikinci penaltı atışını da gole çevirdi: 1-2.
90+2´nci dakikada orta sahadan Gustavo´nun uzun topuna hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ve ağları havalandırdı: 1-3.
Karşılaşma Fenerbahçe´nin 3-1´lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
ALANYASPORLU FUTBOLCULAR SAHAYA TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERLE ÇIKTI
Alanyaspor sahaya Türk bayraklı tişörtlerle ve AFAD destek pankartıyla çıkarken, Fenerbahçeli oyuncular ise Çanakkale zaferinin 108´inci yılı şehitleri anma pankartını taşıdı. Ayrıca maraton tribününde `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ yazılı koreografi ve Çanakkale fotoğraflarıyla tribünü doldurdu.
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-19 21:31:32

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