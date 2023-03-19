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Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından


Engin ATAOĞLU / ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe´nin deplasmanda 3-1´lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Joao de Deus maçı değerlendirdi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Joao de Deus, "İlk yarıda takım maçın içine girmekte biraz zorlandı. Bu da 78 saat önce yüksek seviyede Sevilla maçın oynamamızın bir sonucuydu. Bu da maçın başında biraz zorluk yaşadık. Ama ikinci yarı tamamen farklı performans gösterdi takım. Çok kaliteli ve rakibizden çok üstün bir oyun sergiledik. Ve 3 gol ile kazandık. Takımı tebrik ediyorum ilk 11 de ve sonradan giren oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
"MAÇI KAZANMAK İÇİN KONUŞUYORUM"
Bir gazetecinin hakem kararlarıyla ilgili sorusu üzerine Deus, "Ben burada saha dışı olayları konuşmak için değil sadece maçı kazanmak için konuşuyorum ve maçı da kazandık" cevabını verdi.
YANAL: LİGİN ÖNÜNE GEÇEN BİRTAKIM SERZENİŞLER VAR.
Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şöyle konuştu:
"Erken golle bulduğumuz golle, yapabileceğimiz atakların olmaması ve biraz daha yaslanarak oynamamız, erken gol sonrasında rakibin gol atma çabasını da değerlendiremedik. Futbolun çok tartışıldığı bir nokta var. Doğru ya da yanlış ligin önüne geçen birtakım serzenişler var. Hakemler ile söylemler var. Herkesin konuştuğu tek şey hakemlerin ve bu süreçte kimin şampiyon olup kimin olamayacağı ile ilgili tartışmalardır. Bu futbola çok ciddi zarar veriyor. Elbette konuşulacak konular ama bence futbolun konuşulduğu yer daha az. Hakemin de bu kadar baskı altında maç yönetmesi, devre arasında da çıkarken de söylemiştim; çok baskı altında maç yönetiyorsunuz. Elini cebine götürmesi, tekrar değiştirmesi, bu bayağı söyleme yol açacak. Onları bu duruma getiren bir ortamdır. Biz ortamı konuşmaya başladığımızda futbolu konuşalım diyorlar. Ben futbolu konuşayım çok kolay, Fenerbahçe iyi bir takım, şampiyonluğa oynuyor. Biz ilk yarı pozisyon vermedik."
"GÜVENSİZLİK SÖZ KONUSU"
Oynanan futbolun dışında konular konuşmaktan futbol yorumlanmasının güçleştiğini belirten Yanal, "Bu tür konularda bir güvensizlik söz konusu. Bunu toparlamak gerekir, çok geç bir zamana geldik, bu ligin sonuna doğru geldik. Bunları konuşmak, tartışmak futbol adına bir araya gelmek güzel olur. Keşke hep bir araya geldik. Ama futbol böyle konuşulmuyor. Futbol hakemler üzerinden, federasyon üzerinden, ortam üzerinden konuşuluyor. İlk cümle bunlarla başlıyor. Geçen hafta sayın Jesus´unda bir açıklaması Galatasaray, Beşiktaş açıklaması da var. Umarım bunlar kısa sürede biter ve futbolu konuşuruz. Ben hakemler için de çok üzülüyorum. Böyle gergin ortamın onların kafasında ruhunda yaptığı travmanın empatisini yapıyor musunuz? Bir empatisini yapsınlar ne olacak. Onlara yarattığımız ortamı da düşünmeliyiz. Ben mağlubiyeti kılıf olarak söylemiyorum. Futbola ihanet ediyoruz. Hepimize futbola ciddi birikmiş özrü var" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Joao de Deus açıklaması
Ersun Yanal açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-03-19 23:43:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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