Antalya'da güneşli havayı görenler sahillere akın etti

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sıcak havayı görenler, sahillere akın etti. Bazıları denize girip güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş ve spor yaptı.
Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar, dolu ve soğuk hava etkili olurken, Antalya'da yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu. Sıcak havayı görenler, sahillere giderek denize girip, güneşlendi. Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıktığı kentte, nem oranı yüzde 30, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü. Kentte yaşayanlar ile turistler, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'nin yolunu tuttu. Bazıları yürüyüş ve spor yaparken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Bazı kişiler ise sahilde balık tuttu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2023-03-21 14:12:58
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