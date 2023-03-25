Togg'a Antalya'da yoğun ilgi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'nin, yerli ve milli otomobili Togg, sergilendiği Antalya'da yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un SUV modeli, Antalya'da Konyaaltı Kent Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Meydana getirilen Gemlik mavisi T10X modeli, yoğun ilgisi gördü. Meydanı dolduranlar, aracı detaylıca inceleme fırsatı buldu. Otomobil meraklıları Togg'u çok beğendiklerini belirtip, fotoğraf ve video çekti.

'DÜNYA STANDARTLARINDA BİR ARAÇ'

Otomobili inceleyen Turgay Kara, "Mükemmel ötesi bir şey. Hatta biz ön sipariş bile verdik. Buraya geldiğini duyunca da gelip bakmak istedik. Gayet güzel ve başarılı bir çalışma olmuş" dedi.

Otomobil hakkında ilk izlenimlerinin çok güzel olduğunu belirten İzzet Toksoy, "Çok güzel bir araç olmuş. Dünya standartlarında ve diğer rakiplerle yarışacak düzeyde bir otomobil. Henüz sipariş vermedim ama sipariş vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

'SON MODEL TEKNOLOJİ'

Togg'un, gayet başarılı olduğunu ifade eden Başak Günay, "Kendimi şu anda son model bir teknolojinin içerisinde gibi hissediyorum. Sürüş özelliklerini de az çok biliyorum. Gayet başarılı ve kendi üretimimiz olduğu için çok memnunum. Bir tanıdığımız sipariş verdi ama ben de ileriki dönemlerde sipariş vermeyi düşünüyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-03-25 17:08:41



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