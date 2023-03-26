TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı tamamlandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi ikinci ayağı Antalya´da sona erdi.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya A kategorisi ikinci ayak müsabakalarında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 10 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 19 golfçü mücadele etti.

İkinci ayak müsabakalarında erkeklerde final raundu sonunda Sueno Golf Kulübü´nden İbrahim Tarık Aslan ve Kemer Golf Kulübü´nden Can Gürdenli 219´ar gross skorla birinciliği paylaşınca aralarında play-off maçı yapıldı. Play-off sonunda İbrahim Tarık Aslan 2'nci ayak müsabakalarını birinci tamamladı. Can Gürdenli ikinci oldu. Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 231 gross skorla üçüncü olarak bitirdi.

Kadınlarda ise Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp 216 gross skorla birinci oldu. Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 225 gross skorla ikinciliği, National Golf Kulübü'nden Petek Peker ise 227 gross skorla üçüncülüğü elde etti. TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları 7-9 Nisan´da TGF Silivri Golf Sahasında oynanacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-26 14:58:36



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