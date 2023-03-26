TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı tamamlandı

DHA

TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2'nci ayağı tamamlandı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen ve 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi ikinci ayağı Antalya´da sona erdi.
Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya A kategorisi ikinci ayak müsabakalarında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 10 erkek, 9 kız olmak üzere toplam 19 golfçü mücadele etti.
İkinci ayak müsabakalarında erkeklerde final raundu sonunda Sueno Golf Kulübü´nden İbrahim Tarık Aslan ve Kemer Golf Kulübü´nden Can Gürdenli 219´ar gross skorla birinciliği paylaşınca aralarında play-off maçı yapıldı. Play-off sonunda İbrahim Tarık Aslan 2'nci ayak müsabakalarını birinci tamamladı. Can Gürdenli ikinci oldu. Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 231 gross skorla üçüncü olarak bitirdi.
Kadınlarda ise Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp 216 gross skorla birinci oldu. Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 225 gross skorla ikinciliği, National Golf Kulübü'nden Petek Peker ise 227 gross skorla üçüncülüğü elde etti. TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3'üncü ayak müsabakaları 7-9 Nisan´da TGF Silivri Golf Sahasında oynanacak. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2023-03-26 14:58:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ziyaret için geldiği babasını ölü buldu
YEREL HABERLER Ziyaret için geldiği babasını ölü buldu
Serik'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
YEREL HABERLER Serik'te şehit aileleri ve gazilere iftar verildi
Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol ...
Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira
YEREL HABERLER Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira
Togg'a Antalya'da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Togg'a Antalya'da yoğun ilgi
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı ...
Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir ...
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti'nin temayül yoklaması yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da AK Parti'nin ...
Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır
YEREL HABERLER Antalya'da turizm sektörü, yaz sezonuna hazır
Antalya'nın Elmalı ilçesinde arıcılara şeker desteği verildi
YEREL HABERLER Antalya'nın Elmalı ilçesinde arıcılara şeker desteği ...
Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını Finike'de buluşturacak
YEREL HABERLER Hasyurt Tarım Fuarı, 26'ncı kez sektör paydaşlarını ...
ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser, Antalya'ya getirildi
YEREL HABERLER ABD'de ele geçirilen 12 tarihi eser, Antalya'ya ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ...
ITF Masterler Dünya Şampiyonası'nda takım mücadelesi sona erdi
YEREL HABERLER ITF Masterler Dünya Şampiyonası'nda takım mücadelesi ...
Bakan Çavuşoğlu, iftarını Antalya'da depremzedelerle birlikte yaptı
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu, iftarını Antalya'da depremzedelerle ...
Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da farklı suçlardan aranan hükümlü, duvardaki ...
Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan hükümlü evindeki gizli bölmede ...
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iftar ...
Antalya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli ...
Antalya'da depremzedeler yaşadıkları travmayı tiyatroyla atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeler yaşadıkları travmayı ...
Antik ve modern yaşamın iç içe olduğu Side'de gezi güzergahı oluşturuluyor
YEREL HABERLER Antik ve modern yaşamın iç içe olduğu Side'de gezi ...
TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi ikinci ayağı Antalya'da başladı
YEREL HABERLER TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi ikinci ayağı ...
Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 2. ayağı Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Golf Turu A Kategorisi'nin 2. ayağı ...
Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı Alanya'da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Kış Bisiklet Yarışları Serisi'nin son ayağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.