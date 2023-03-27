Çökme yaşandığı için kapatılan yol, 'otopark' oldu



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2002 yılında çökmeler yaşanan ve can güvenliği açısından tehlike yarattığı gerekçesiyle trafiğe kapatılan falezler üzerindeki yol, restoran ve bölge sakinleri tarafından 'otopark' olarak kullanılmaya başlandı.

Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan falezler üzerindeki yolun farklı noktalarında 2002 yılında çökmeler meydana geldi. Çökme yaşanan alanlarda yapılan incelemenin ardından konu Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmede yolun tehlike yarattığı gerekçesiyle araç trafiğine kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2002 yılında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Eski Lara Yolu'nun Bambus-Dedeman Oteli arasında kalan kısmının aşırı yağışlar sebebiyle yolda çökme olduğu, trafik emniyeti ve can güvenliği açısından tehlike yarattığından bu yolun altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar araç trafiğine tamamen kapatılmasına, gerekli işaretlemelerin ilgili kuruluşlarca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı çıkartılan yönetmeliğe uygun olarak yapılmasına komisyona katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi."

Yolun trafiğe kapatılmasının üzerinden geçen 21 sene içerisinde bölgeye yürüyüş ve bisiklet yolu, peyzaj düzenlemeleri ve bir restoran yapıldı. Muratpaşa Belediyesi tarafından girişine 'Antalya İl Trafik Komisyonu'nun 20/02/2002 tarih ve 2002/19 sayılı kararına istinaden yol araç trafiğine kapatılmıştır' yazılı tabela asılan yol, son zamanlarda otopark olarak kullanılmaya başlandı.

Tehlike yarattığı gerekçesiyle kapatılan yola, çalışanlar tarafından restorana gelen kişilerin araçları ve bölgede yaşayanlar araçlarını park ediyor. Otopark olarak kullanılan alana bir de elektrikli araçları şarj edebilmek için şarj istasyonu kuruldu.

Öte yandan 2018 yılında yol üzerinde yapılacak inşaat nedeniyle bir kişi UKOME'ye başvurarak, yolun araç trafiğine açılmasını talep etti, ancak bu istek UKOME Genel Kurulu tarafından 'güvenlik gerekçesiyle uygun olmadığı' belirtilerek reddedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-03-27 11:11:52



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