Yangında panjur ile balkon camı arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katında çıkan yangında, çıktığı balkonunun camı ile panjur arasında sıkışan kedi kurtarıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıktı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri, merdiven kurup, dairenin bulunduğu kata ulaştı. Bu sırada dumandan etkilenip, çıktığı balkonunun camı ile panjur arasında sıkışan 'Çırçır' adlı kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ev sahibi Abdullah Emre Ünal (33), hızlıca yukarı çıkıp, diğer kedisi 'Asya'yı dışarı çıkardı. İtfaiyenin kısa sürede müdahale ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2023-03-27 16:42:25
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