Apartman otoparkında çıkan yangında 7 kişi dumanlardan etkilendi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5 katlı bir apartmanın otoparkında çıkan yangında apartman sakinlerinden 7 kişi dumandan etkilendi.

Serik ilçesi Yeni mahalle Kürüş Caddesi 4015 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın alt katında bulunan otoparkta yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanın koridor, merdiven ve asansör boşluğunu sardı. Dumandan etkilenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri emniyet amaçlı apartmanda oturanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle apartmandaki elektriklerin kesilmesiyle Hamdi Arıkan adlı kişi asansörde mahsur kaldı. Arıkan, itfaiye ve yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kadın, 3 erkek ve 1 bebek olmak üzere 7 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırıldı. Yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ise Serik İtfaiye birimine ait iki itfaiye aracının müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otoparkta bulunan ATV aracından çıktığı belirtilen yangında otoparkta bulunan bir otomobil ile ATV'de maddi hasar meydana geldi.

Dumandan etkilenen İbrahim Etli, "Kayınpederimle birlikte merdivenlerden iniyorduk. Önce bir patlama sesi geldi. O sırada ben doğalgazı kapattım. Sonra dumanlar birden yükseldi. Yangın binanın alt katındaki otoparkta çıktı. Apartmanın asansöründe kayınpederim kaldı. Onu da itfaiye ile birlikte dışarı çıkarttık. Bende dumandan etkilendim" dedi.

Alevlere müdahale eden bir itfaiye görevlisi de aşırı dumana maruz kaldığı için fenalaşınca arkadaşları yardım etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-03-27 21:08:25



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