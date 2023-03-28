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Depremzede üretici, ürünü için alıcı bekliyor

DHA

Depremzede üretici, ürünü için alıcı bekliyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Defne ilçesinde birçok üretici, hasada hazır ürünleri için alıcı arıyor. Üretici Süleyman Ünal, şu an Subaşı Mahallesi'nde 32 çiftçiye ait kesime hazır, 100 bin adet marul, 15 tona yakın ıspanak ve 20 bin demet bağlık maydanozun alıcı bulunamazsa çöpe gideceğini belirterek, yardım istedi.
Defne´de havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte sera veya bahçelerdeki sebzelerin hasat dönemi geldi. Birçoğunun evi yıkılan ya da hasar gördüğü için çadırda yaşam savaşı veren üreticiler, ektikleri ürünleri için hasat dönemi gelmesine rağmen alıcı bulamıyor.
Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, Defne'deki üreticilerin ürünleri için sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulundu. Açıkalın, şu an bölgedeki çiftçilerin 100 bin civarı biçilme aşamasında marulu olduğunu belirterek, "Lütfen destek olalım. Üretim, normal yaşama dönmenin bir başka yolu. Alıcı yok maalesef ilçemizde, üretici mağdur oldu" dedi.
DEPREMDE ÜRÜNLER ZARAR GÖRMEDİ
Normalde her sene bu haftalara kalmadan alıcıların gelip, ürünleri toplayarak götürdüklerini anlatan Açıkalın, "Ama bu sene deprem nedeniyle ürün toplanamadı. Ürünlere alıcı bulunması, hem bölgede ekonomik hareketlilik hem de depremzede üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması açısından önemli. Bölgede seracılık veya bahçelerde domates, marul, maydanoz, ıspanak gibi birçok sebze ürünü yetiştiriliyor. Deprem nedeniyle alıcılar ürünlerin zarar gördüğünü düşünebilir. Ürünlerde herhangi bir hasar yok. Bu ürünlerin elden çıkartılması bölge için önemli katkı olacaktır. Biz de baro olarak üreticilerimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
BELEDİYELER İRTİBATA GEÇTİ
İlçenin Subaşı Mahallesi'ndeki üreticilerden Süleyman Ünal, sadece kendi mahallerinde şu an 32 çiftçiye ait kesime hazır halde yaklaşık 100 bin adet marul, 15 ton civarı ıspanak ve 20 bin bağ maydanoz bulunduğunu söyledi. Ünal, "Şu anda ölü fiyatına bile kimse almıyor. Biz kendimiz toplayıp buradan Adana veya Mersin'e götürsek, nakliye ücretini bile karşılamaz, çünkü şu an kimse fiyat vermiyor. Birçoğumuzun evi yıkıldı, birçoğumuzun evi de ağır veya orta hasarlı, hepimiz çadırlarda kalıyoruz. En azından ürünlerimizin değerlendirilmesini istiyoruz. Şu ana kadar Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Kadıköy Belediyesi'nden irtibata geçenler oldu ve bekliyoruz" dedi.
TARIM KONSBEYİ ARACILIK EDİYOR
Deprem bölgesindeki illerde narenciye veya sebze ürünlerinin alıcı bulmasına yönelik Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki Tarım Konseyi aracılık desteği sağlıyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, deprem bölgesindeki üreticilerin ürünlerine yönelik özellikle iç pazarda süpermarketler veya diğer büyük alıcılarla irtibata geçtiklerini, şu ana kadar limon ve bazı ürünlerin bu şekilde alıcılarla buluşturulduğunu anlattı. Süpermarketlere bu konuda hassas davrandıkları için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Tüm tarım sektörü olarak bizim konsey veya gruplarımızda bölgeden gelen talepleri paylaşarak, bütün arkadaşlarımız el birliğiyle destek olmaya çalışıyor. Şu an bölgede işçilik anlamında da ciddi sıkıntı yaşanıyor. Zaten bölgede çok az insan kaldığından yakın noktalardan insan götürülerek hasat yapılmaya çalışılıyor. Bundan sonra biraz daha rahatlamasını bekliyoruz, tersine göç başladı. Sebze anlamında ürünün düşük olduğu dönemdi, narenciye anlamında şu ana kadar ağırlıklı çalışmalar yapıldı. Özellikle aile tipi işletmelerde çok sıkıntı yok, kendisi hasat edebiliyor, biraz daha büyük olduğunda, 30-40 dönümlere çıkınca sıkıntı yaşanmaya başlanıyor. Bize gelen talepleri hemen çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-03-28 12:22:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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