Rüzgarlı havada sahilde dalgalarla fotoğraf çektirdiler

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Körfezi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Bazı kişiler sahilde dalgalar ile fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının ardından Antalya Körfezi'nde 50 kilometreye kadar esen kuvvetli rüzgar etkili oldu, denizde de yüksek dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'ne vuran dalgalar, sahilin daraldığı noktalarda kıyıya kadar ulaştı. Dalgaları izlemek isteyenler sahile gelip, fotoğraf çekti. Bazıları dalgaları izlerken ıslanırken, bazıları ise yürüyüş yaptı.

Meteoroloji'nin verilerine göre; kentte bugün ve yarın yağış bekleniyor. Rüzgarın ise perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-03-28 14:21:42



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