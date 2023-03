Falezler bölgesi 'hayalet ağlar'a teslim

Elbistan 7.6! 3 kişinin enkaz altında kaldığı an kamerada!



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezler bölgesine yaptığı dalış sırasında metrelerce uzunlukta, tonlarca ağırlığa sahip 'hayalet ağ' olarak tabir edilen balıkçı ağları ile karşılaştığını belirten dalış eğitmeni İsa Alemdar, "Balıkçılar, su altı ekosistemini olumsuz etkileyen hayalet ağlar konusunda duyarlı olmalı. Yüzlerce su altı canlısı, bu ağların altında can veriyor" dedi.

Balıkçıların kayalık bölgelere attıkları ağların takılarak kopması sonucu su altını kaplayan, 'hayalet ağ' olarak tabir edilen balıkçı ağları, denizdeki yaşamı tehdit ediyor. Dalış eğitmeni aynı zamanda Deniz Ticaret Odası 46. Komite Başkan Yardımcısı İsa Alemdar, hayalet ağlar başta olmak üzere, olta balıkçılığı yapanların denizde bıraktığı kurşunların yarattığı tehlikeyi anlattı.

Tonlarca ağırlıkta, devasa büyüklüklere ulaşan ağları su altından çıkarmak için kimi zaman insan gücünün yetersiz olduğunu, vinçli teknelere ihtiyaç duyulduğunu belirten Alemdar, "Hayalet ağların su altı yaşamına verdiği olumsuzluklar saymakla bitmez. Bunun sebebi balıkçılar. Kayalık bölgelere ağ atılmayacağını her balıkçı bilir. Fakat birkaç balık fazla tutmak uğruna atılan ağlar kayalıklara takılıyor. Daha sonra çıkaramadıkları için kesip, bırakıyorlar. Ağların içinde kalan yüzlerce balık ise çıkamayıp, ölüyor" diye konuştu. Falezlerde olta balıkçılığı yapanların kayalıklara takılan misinalarının ucundaki kurşunların kopması ile su altında kaldığını anlatan Alemdar, "O kurşunlar da su altı popülasyonunu zehirliyor. İnsanlar, duyarlı olmalı" dedi.

TARİHİ BATIĞI AĞLARDAN KURTARMIŞTI

Geçen yıl tarihi St. Didier batığını çevreleyen tonlarca ağırlıktaki hayalet ağı gönüllülerin yardımı ile temizlediğini hatırlatan Alemdar, "St. Didier batığı, bizim için çok önemli; tarihi bir batık. Sezon boyunca birçok defa dalış yaptığım bu noktayı o şekilde görünce çok üzüldüm. Ağları görüntüledikten sonra ekibimi toplayıp, ertesi gün temizlik dalışı yaptık. Saatler süren çabamızın ardından metrelerce derinlikten kilolarca ağırlıkta ağ parçalarını teknemize çektik. Çünkü o ağ, durduğu sürece su altı canlılarına zarar verecek. İlk videomuzda 6 boğa ıstakozu, yengeçler ve bir orfozu ölümden kurtarmıştık. Çıkarmaya gittiğimiz gün de ağların arasından 4 boğa ıstakozu çıkarmıştık" diye konuştu.

Birkaç gün önce de falezler bölgesine gerçekleştirdiği dalış sırasında metrelerce uzunlukta, tonlarca ağırlığa sahip hayalet ağlarla karşılaştığını ve o anları su altı kamerası ile görüntülediğini belirten Alemdar, "Balıkçılar, su altı ekosistemini olumsuz etkileyen hayalet ağlar konusunda duyarlı olmalı. Yüzlerce su altı canlısı, bu ağların altında can veriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

