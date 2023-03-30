Taksi şoförünü taşla yaralayan sanığa 18 yıla kadar hapis istemi



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bindiği taksinin şoförü Mesut Dertli'nin (45) başına taşla vurup, yaralayan Hüseyin Şahin (23) hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. İstediği yere gelince Şahin, yanında getirdiği taşla Dertli'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Mesut Dertli'ye defalarca vuran Şahin, kaçtı. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan, sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen Dertli, ameliyat edildi. Hüseyin Şahin ise polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

2 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Hüseyin Şahin hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Şahin kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Şahin, pişman olduğunu söyledi. Savcı, sanık Şahin'in 'gece vakti silahla yağma' ve 'nitelikli yaralama' suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-03-30 12:45:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.