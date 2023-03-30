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Safari işletmecilerinden konvoylu 'muayene' eylemi

DHA

Safari işletmecilerinden konvoylu 'muayene' eylemi


Ömer KARÇA/ MANAVGAT, (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren safari tur işletmeleri, TÜVTÜRK tarafından araçlarının muayeneye kabul edilmemesini gerekçe gösterip, trafik yavaşlatma eylemi yaptı. D-400 kara yolunda cipleriyle konvoy yapan işletme sahipleri, sorunlarının çözülmesini istedi.
Manavgat'ta, safari tur işletmecileri, TÜVTÜRK'ün araçlarını muayene etmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 60 safari aracı, D-400 kara yolunda Manavgat'ın girişinden, TÜVTÜRK'ün bulunduğu Manavgat çıkışına kadar konvoy halinde yavaş sürüş yapıp trafik yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi. TÜVTÜRK önünde grup adına açıklama yapan Ufuk Ofluoğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'nda 2018'de yapılan düzenleme sonrası safari tur hizmetlerinde sistemin değiştiğini belirterek, "Turlar sadece minibüs ruhsatlı arazi taşıtları ve şoförler aracılığıyla yapılmaya başlandı. O zamana kadar araç tiplerimiz 'arazi taşıtı 10+1' yazmaktayken, TÜVTÜRK tarafından araç tiplerimiz 'M2G' yani 'minibüs arazi taşıtı' olarak değiştirildi" dedi.
'BU UYGULAMA SEKTÖRÜ ÇIKMAZA SOKMUŞTUR'
Yaklaşık 15 yıldır böyle çalışma hayatlarını devam ettirdiklerini ifade eden Ofluoğlu, "Alanya'da meydana gelen (geçen sene) bir şikayet sonrası 2 firma mahkemelik oldu. Şikayet konusu, araçların kanunsuz olarak minibüse çevrilmesiydi. TÜVTÜRK mahkemenin iddianamesini esas alarak sonuçlanmamış bir suçlama için Türkiye çapında 6 bin aracı TÜVTÜRK'e almama kararı aldı. Sezon öncesinde acele ve araştırmadan yapılan bu uygulama sektörü çıkmaza sokmuştur" diye konuştu.
1 MİLYAR DOLARLIK MAĞDURİYET
TÜVTÜRK'ün 2 aydır uyguladığı karar sonrası Türkiye'de yaklaşık 6 bin aracın aktif çalıştığı safari tur işletmelerinin anahtar kapatmak zorunda kalacağını vurgulayan Ofluoğlu, "Türkiye çapında senelik 1 milyar dolarlık ciroya sahip yüzlerce firma mağdur. Kaldı ki Kapadokya bölgesinde aynı tipte araçlarla, sportif faaliyet belgesiyle araçların tipine bakılmadan safari turları düzenlenmekte, düzenlenmeye devam etmektedir. Aynı ülke, 2 ayrı uygulama. 15 yıldır minibüs ruhsatlı aracımız sigortasını, vergisini minibüs olarak ödediğimiz, devlet tarafından verilmiş minibüs ruhsatlarımız TÜVTÜRK tarafından muayeneye kabul edilmemektedir" dedi.
'SAFARİ FİRMALARI MAĞDUR'
Gruba destek veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Side Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, "Bunların devletten alınmış ruhsatları var. Devletten başka alabileceğimiz bir yer varsa biz oradan alalım. Niye bu araçların vizeleri yapılmıyor? Bize bunun için de kimse bir açıklama yapmıyor. 10 yıldır aynı vizeyle araçlar geçiyor. Şu anda da vizelerini yaptıramıyorlar. Arkadaşlarımız mağdur, bunun gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
'SAFARİ ARACI ÜRETİLSİN' ÖNERİSİ
Firma sahiplerinden Mehmet Nedanlı, TÜVTÜRK yetkilileriyle görüştüğünü, sorunun çözümü için kendilerinden süre istendiğini belirtti. Nedanlı, kaçak çalışmadıklarını, kazançlarının vergisini ödediklerini belirterek, "Biz otellerden alıyoruz turisti, dağlara çıkarıyoruz, köylülerle buluşturuyoruz. Otellerin giderlerini düşürüyoruz. Parayı da köylüye dağıtıyoruz. Ceplerindeki 1 lirayı namusuyla alıp, bu işi ticarete döküyoruz, başka bir şey yapmıyoruz" dedi.
Askeri araç üreten firmalar olduğunu ve cip tarzı araç üretildiğini anlatan Nedanlı, "Araç üreten firmalar bize araç yapsınlar, en az 1500-2000 tane alırız. Türkiye bundan para kazanır. Çünkü dünyada artık muadil araç kalmadı. Afrika dahil dünyanın her tarafında bu turlar yapılıyor. Biz bundan para bile kazanırız" diye konuştu.
TÜVTÜRK Manavgat tesisinin önündeki eylemlerini basın açıklamasıyla tamamlayan safari tur firmaları, daha sonra dağıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2023-03-30 12:51:08

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