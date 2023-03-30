Kazada ölen depremzede çift ve annenin cenazesi, Kahramanmaraş'a gönderildi



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden depremzede Sefa Cengiz (25), eşi Bilge Cengiz (25) ve kayınvalidesi Ünzile Arık'ın (51) cenazeleri, Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya'ya giden Kahramanmaraşlı depremzede Sefa Cengiz'in 46 N 2029 plakalı kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Cengiz, eşi Bilge Cengiz ve kayınvalidesi Ünzile Arık hayatını kaybetti, Ayaz Cengiz (6) ise ağır yaralandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsilerin ardından cenazeler, Ünzile Arık'ın diğer kızı İrem Çingil ve yakınlarınca alındı. İrem Çingil, cenazeler alındığı sırada ağlayarak, "Götürmeyin, ne olur geri gelsinler" diyerek feryat etti. Cenazeler, defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-03-30 13:16:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.