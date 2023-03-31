Depremzede kedi 'Anka'nın kader arkadaşı, afetzede köpek 'Deka'



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta depremin 7'nci gününde enkazdan çıkarılıp getirildiği Antalya'nın Manavgat ilçesinde tedavi ettirilen 'Anka' adlı İran kedisinin kader arkadaşı, büyük Manavgat yangınından yaralı kurtarılan 'Deka' adlı köpek oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat´taki depremlerde çok sayıda vatandaşın yanı sıra binlerce evcil hayvan da yıkılan binaların enkazı altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir İran kedisini kurtardı. Ağır yaralı kedi, bölgede insani faaliyetlerde bulunan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekibine teslim edildi. Ekip tarafından Manavgat'a getirilen kedi tedaviye alındı. Veteriner hekim Emre Şentürk tarafından tedavisi tamamlanan ve 'Anka' adı verilen kediyi, DEKAFOK sahiplendi.

'İÇ KANAMASI VARDI, TEDAVİ ETTİRDİK'

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, Kahramanmaraş depremlerinin ardından insani yardım amacıyla bölgeye 11 kişilik ekiple gittiklerini anlattı. Bölgede birçok çalışmaya katıldıklarını söyleyen Seher Akyol, Kahramanmaraş'ta bir İran kedisinin de enkazdan çıkarıldığını söyledi. Özelinde bir hayvan derneği oldukları için kedinin kendilerine verildiğini kaydeden Akyol, "Kedimizin iç kanaması vardı, önce tedavi ettirdik, şu anda iyi durumda. İsmini küllerinden doğan 'Anka' koyduk. Anka şu anda gayet sağlıklı. Depremin 7'nci gününde enkazda bulundu. 2 kilo 640 gramdı, şimdi 4 kiloya yakın, gayet iyi besleniyor" dedi.

YANGINDA DEKA, DEPREMDE ANKA GELDİ

2021 yılında Manavgat'ta yaşanan büyük orman yangınında yaralı kurtardıkları terriyer ile kurt cinsi melezi olan 'Deka' ismini verdikleri köpeği sahiplenmenin ardından depremden kurtarılan Anka'yı da tedavi ederek sahiplendiklerini belirten Akyol, "Anka çok ürkekti, kimseye yaklaşmıyordu. Sürekli köşelerde kalıyordu. Hatta biz araçla Manavgat'a geri dönerken sürekli arkaya kaçıyordu ve küçük yerlere, yani dar yerlere giriyordu. Şimdi öyle değil, bölgede sürekli geziyor, çocuklarla oynamayı çok seviyor. Tedavisi bitti, antibiyotik tedavisi görüyordu iç kanaması olduğu için. Vitaminlerini de alıyor. Çok zeki, oynamayı çok seven bir kedimiz. Burada çocuklarla birlikte oynamaya devam ediyor. Deka ile de çok iyi anlaşıyorlar" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR GELİNCE HEMEN YANLARINA GİDİYOR'

Anka'nın yavaş yavaş yeni ortamına uyum sağladığını aktaran Seher Akyol, "1 yaşında genç bir birey, çok uyumlu, çok sessiz, sakin herkes onu sevsin, okşasın istiyor. Depremden dolayı üzerinde çok fazla şey varmış, bize vermeden önce temizlemek için kesmişler tüylerini. Şimdi uzamasını bekliyoruz, güzelce tıraşlayacağız. Ortamı sevdi, sanırım önceki sahipleri de çok sosyal insanlarmış. Çocuklar gelince hemen yanlarına gidiyor, sokuluyor. Kucaklarına atlamıyor ama kendisini gösteriyor. 'Ben buradayım' diyor. İlk 5-6 gün kaçıyordu ama şimdi çocuklar gelsin onlarla oynasın, diğer kedilerimizle de oynamayı çok seviyor" dedi.

'MİLLETİMİZİN, DEVLETİMİZİN BİRLİĞİNİ GÖRDÜK'

Depremin ardından Kahramanmaraş'ta bulunmanın çok farklı hissettirdiğini de söyleyen Seher Akyol, "İnsanların birbirine dayanışması var. Din, dil, ırk fark etmeksizin herkes birbiriyle dayanışma içerisinde. Onda ekmek yoksa, diğerinde çorba varsa birbirleri ile paylaşıyorlar. Acı büyük olsa da milletimizin birliği çok iyi ve net bir şekilde görülebiliyordu. Devletimizin desteği hiç eksilmedi. En güzeli de neydi biliyor musunuz? Bu başımıza gelen büyük felakette milletimizin, devletimizin birliğini gördük. Acı gerçekten çok büyük, televizyonlarda hissedemiyorsunuz onu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2023-03-31 09:37:11



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