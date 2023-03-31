Depremzede 3 genç, cankurtaranlık eğitimi alıyor



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yeni hayatlarını kurmaya çalışan depremzede 3 genç, cankurtaran olmak için eğitim alıyor. Sertifikalı cankurtaran yetiştiren kurs programına katılan Hataylı depremzede ikizler Emre Ali Özgün (18) ve Emir Özgün (18) ile Malatya'da evi yıkılan Bahadır Er (26), iyi birer cankurtaran olmak istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma olan depremlerden sonra yaşadıkları kentlerden ayrılıp yeni bir hayat kurmak için aileleriyle Antalya'ya gelen 3 genç, cankurtaranlık eğitimlerine katıldı. Sertifikalı cankurtaran yetiştiren kurs programına katılan Hataylı depremzede ikizler Emre Ali ve Emir Özgün kardeşler ile Malatya'da evi yıkılan Bahadır Er, kursu tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

'HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Hatay'da ailesiyle depremi yaşayan lise son sınıf öğrencisi Emre Ali Özgün, "Hayata tekrar tutunmak için çalışıyoruz. Kardeşimle birlikte cankurtaran olmak için eğitim alıyoruz. Deprem anında ailecek uyanıktık. Sarsıntıyla birlikte kendimizi sokağa attık. Arkadaşlarımdan, akrabalarımdan birçok kaybımız var. Hedefim kursu tamamlayıp, iyi bir cankurtaran olmak" dedi.

Emir Özgün ise "Depremde birçok sevdiğimi kaybettim. Her şeyimizi kaybettik. Antalya'ya herkes gibi göç etmek zorunda kaldık. Hayata tutunmak için bir işte çalışmak zorundayız. Bu nedenle cankurtaran olmak için çalışıyorum" diye konuştu.

DEPREMİ MALATYA'DA YAŞADI

Ailesiyle birlikte depremi Malatya'da yaşayan Bahadır Er de memleketinde yüzme antrenörlüğü yaptığını söyledi. Yüzmeyi sevdiğini, deprem nedeniyle göç ettiği Antalya'da çalışmak için denizle ilgili bir iş yapmayı tercih ettiğini belirten Er, "Cankurtaran kursunda gümüş belge alıp otellerde çalışmayı düşünüyorum. Deprem bölgesindeki tüm insanlar gibi benim de düzenim altüst oldu. Herkes şok etkisinde, kimse ne yapacağını bilmiyor. İlk etapta her şey yoluna oturana kadar, ailemizin geçimini sağlamak için iş arıyor ve iş yerlerine bakıyoruz. Kursun ardından cankurtaran olarak iş başvurusunda bulunacağım" dedi.

'CANKURATANLIK İÇİN GÜÇLÜ OLMALARI GEREKLİ'

Antalya'da otellerde veya sahil şeridinde cankurtaran olarak görev yapanların gümüş belge almaları gerektiğini belirten eğitmen İsa Alemdar, "Kursiyerlerimiz arasında 3 arkadaşımız deprem bölgesinden gelen gençler. Çok hevesliler. Görevleri insanların canını korumak olduğu için titizlikle eğitiyor ve yetiştiriyoruz. Eğitimlerini başarırlarsa bu belgeyi alıp çalışmayı hak edebilirler. Öncelikle kursu başarıyla bitirmeleri gerekli" ifadesini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2023-03-31 09:58:32



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