

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir süpermarket deposundan İzmir'e götürülmek üzere sebze ve meyve yüklenen TIR, refüje çarpıp devrildi. TIR şoförü Özgür Duman kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kaza, sabaha karşı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı yan yolda meydana geldi. Altınova Mahallesi'nde bulunan bir süpermarketin deposundan sebze ve meyve yüklenen Özgür Duman yönetimindeki 35 AYS 224 plakalı TIR, İzmir'e gitmek için yola çıktı. Gazi Bulvarı yan yola gelen TIR, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje çarptı, ardından savrularak yan yattı. TIR'ın yan yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR şoförü Özgür Duman kazayı yara almadan atlatırken, dorsedeki sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kaza sonrası TIR'ın bulunduğu yan yol trafiğe kapatılırken, çekicinin gelmesi beklendi. Çekicinin gelmesinin ardından TIR bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-03-31 11:52:47



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