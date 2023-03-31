AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da pedallar, iyilik için dönecek



ANTALYA,(DHA) AKRA Gran Fondo Antalya by AG Tohum amatör yol bisikleti yarışı kayıt gelirleri deprem felaketinden etkilenen çocuklar için kullanılacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen amatör yol bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum için kayıtlar başladı. 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek yarışın bu seneki teması ise "Pedallar İyilik İçin Dönüyor" oldu. Organizasyondan bu yıl elde edilecek kayıt gelirleri, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklar için değerlendirilecek. Kayıt gelirleri ile alınacak bisikletler, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak. Dünyanın dört bir yanından Antalya Kemer'e gelecek amatör bisikletçiler yarış boyunca sporun ve Kemer'in eşsiz doğal güzelliklerine yakından tanık olacak.

BENZERSİZ İKİ PARKUR BİSİKLETÇİLERİ BEKLİYOR

Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 2 parkurdan oluşan yarış, pek çok ülkeden amatör bisikletçiyi AntalyaKemer'de ağırlamaya hazırlanıyor. 98 kilometre uzunluğuyla yarışın en uzun parkuru olan AKRA Parkuru, toplamda 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip. Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak olan parkur, geçen zorlu yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada son bulacak. Yarışın bir diğer parkuru olan AG Tohum Parkuru ise 48 kilometre mesafeden oluşuyor. Yarışçıların 537 metreden fazla tırmanışa sahip olacağı parkur Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve aynı noktada bitecek. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2023-03-31 12:59:14



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