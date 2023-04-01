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(ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle doğdu

DHA

(ÖZEL) 'Kaza'yla başladığı yeni hayatında halterle doğdu


Semih ERSÖZLER / ANTALYA, (DHA) Antalya'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra bir daha yürüyemeyeceği söylenen Tarık Akat (25), halterde Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Kaza yaptığı günü yeni hayatının başlangıcı olarak tanımlayan Akat, "Kaza yaptıktan sonra çevremdekiler artık hayatımın bittiğini düşündü. 29 Nisan kaza yaptığım gün, 2 sene dolacak. Ben 2'nci yaşıma girmiş olarak kutlayacağım bu tarihi" dedi.
Antalya'da babasının kullandığı motosiklete ilgi duyan Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı. 29 Nisan 2021 tarihinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Akat'ın kullandığı motosiklet, kendisini sıkıştırdığı öne sürülen araçla çarpıştı. Yaralanan Tarık Akat'ın, kalça ve bacak kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi.
YENİ BİR HAYATA BAŞLADI
Taburcu edilen Akat'ın tedavisi uzun süre evde sürdü. Yeni hayatına yüzde 52 engelli başlayan Tarık, tekrar ayağa kalkabilmek için büyük mücadele verdi. Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atan Akat, bu sırada ne yapabileceği konusunda internetten araştırma yaptı ve haltere yöneldi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Akat, spora başladı ve sonrasında kendisini tamamen haltere adadı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI
Geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olan Tarık, bu sene de Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Akat, şampiyonada 135 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
"ASLA PES ETMİYORUM"
Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını söyleyen Tarık Akat, "Motosiklet kazası geçirdikten sonra hayatıma bedensel engelli devam ettim. Sonrasında spora başladım ve kendime hedefler koydum. Bu sene 2'nci kez bir yarışmaya katıldım. Şampiyonada uzun süredir bu sporu yapanlarla başa baş yarıştım. Asla pes etmiyorum, hedeflerime ulaşabilmek için daha çok çalışıyorum. Engel bizde değil, içimizde. Fizik tedavi almadım ama burada spor yaparak, yürüyüşümü bir nebze düzelttim" dedi.
"KAZA YAPTIĞIM GÜNÜ KUTLAYACAĞIM"
Bu yılki yarışmadan ders çıkarttığını belirten Akat, "Kaza yaptıktan sonra çevremdekiler artık hayatımın bittiğini düşündü. Aslında bu benim hayatımın başlangıcının bir noktasıydı. 29 Nisan benim kaza yaptığım gün, 2 sene dolacak. Ben 2'nci yaşıma girmiş olarak kutlayacağım bu tarihi. Kendime inanıyorum, sakatlanmazsam çok büyük başarılar elde edeceğim. Hocalarım çok fazla destek veriyor. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tarık Akat ve madalyasından detay
Tarık Akat'ın spor salonuna gelmesi detay
Tarık Akat'ın spor için hazırlık yapması detay
Tarık Akat'ın antrenmanından detaylar
Tarık Akat'ın açıklamaları
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-04-01 10:56:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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