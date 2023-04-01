Antalya'daki film setinde 'Superman'



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)İNGİLİZ yönetmen Guy Richie'nin Antalya'da çekimleri süren 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı filminin setinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Servet Operasyonu, İntikam Vakti ve The Gentlemen filmlerinin İngiliz yönetmeni Guy Richie'nin başrollerinde Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in yer aldığı 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı yeni filminin çekimleri Antalya'da devam ediyor. Yönetmen Ritchie'nin kentteki ikinci filminin büyük bölümü Antalya EXPO botanik parkında ve Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde çekilecek.

Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin setinde Superman rolüyle bilinen İngiliz oyuncu Henry Cavill'i, iş insanı Ali Şafak Öztürk ile eşi Paola ziyaret etti. Antalya EXPO botanik parkındaki çekimlerde sette İngiliz oyuncuyla sohbet eden Öztürk, o anlara ilişkin çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaklaşık 2 aydır kentte bulunan yönetmen Guy Richie, Henry Cavill, Eiza Gonzalez ve diğer oyuncuları, film çekimlerine Demre'de devam ediyor.

FİLMİN KONUSU NE?

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu şöyle:

"İngiliz ordusu Almanya ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler, hayati tehlikesi olan bu planı öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir." (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-01 11:52:37



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