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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi

DHA

Antalya'ya 3 ayda 797 bin 920 turist geldi


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya gelen turist sayısında en iyi ocak ve şubat aylarına imza atılan şehirde, mart ayında da yeni bir rekor daha kırıldı. 1 Ocak31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olurken, bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ikinci, İngilizler üçüncü sırada yer aldı.
Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2023 yılında turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya, turizm sektör temsilcilerinin öngördüğü gibi 2023 turizm sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Geçen aylarda turizm noktasında en iyi ocak ve şubat aylarına imza atılan şehirde, mart ayında da yeni bir rekor daha kırıldı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Bu sayı turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.
2021 VE 2022 TOPLAMI GERİDE BIRADILDI
Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak31 Mart tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 266 bin 791, 2022 yılında 515 bin 304 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da ise bu sayı 579 bin 478 kişi olarak kayda geçmişti.
AYLIK VE YILLIK ORANDA ARTIŞLAR DEVAM EDİYOR
Ağırladığı turist sayısı bakımından 'turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya'da turizm verilerindeki oranların aylık ve yıllık artışı devam ediyor. Antalya'yı 2022 yılının 1 Mart31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 226 bin 314 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 54´lük artışla 347 bin 635 oldu. 1 Ocak31 Mart tarihlerine bakıldığında ise; Antalya'yı 2022 yılının 1 Ocak31 Mart tarihleri arasında hava yoluyla 515 bin 304 kişi ziyaret ederken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 55´lik artışla 797 bin 920 olarak gerçekleşti. Antalya'da ocak ve şubat ayından sonra en iyi mart ayına da imza atıldı.
RUS VE ALMANLAR İLK SIRADA
2023 yılında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak31 Mart tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist 213 bin 101 ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı 169 bin 228 turistle Almanya, sonra da 88 bin 572 turistle İngiltere takip etti.
Üç aylık periyotta hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İran, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna ve Danimarka oldu. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turistlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 30,98, Almanya yüzde 24,60, İngiltere yüzde 12,88 Polonya yüzde 3,55, İran yüzde 2,57, İsrail yüzde 2,47, Kazakistan yüzde 1,99, Hollanda yüzde 1,66, Ukrayna yüzde 1,65 ve Danimarka yüzde 1,35 olarak gerçekleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2023-04-01 15:01:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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