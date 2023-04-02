Toplu taşıma araçlarında ayda 1000 civarında eşya unutuluyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da şehir içi ulaşımında kullanılan otobüs, minibüs ve tramvayda unutulan ayakkabı, müzik aleti, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, pasaport, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye, plaj terliği, inşaat malzemesi, giysi, pazar arabası, kulaklık gibi onlarca eşya, sahibini bekliyor. Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetleme Müdürü Osman Günel, "Ayda yaklaşık 1000 ürün merkezimize getiriliyor. Kaybolan eşyalar fotoğraflanıp, barkodlandıktan sonra poşetleniyor" dedi.

Kentte şehir içi ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki otobüs, minibüs ve tramvayda yolcuların unuttuğu eşyalar, kayıp eşya bürosunda bekletiliyor. Unutulan eşyaların bekletildiği depoda; ayakkabı, müzik aleti, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, pasaport, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye, plaj terliği, inşaat malzemesi, giysi, pazar arabası, kulaklık gibi onlarca parça sahibini bekliyor. Araç sürücülerince bulunduktan sonra büroya getirilen eşyalar barkodlanıp, poşetlenerek kayıt altına alınıyor.

EŞYALAR 1 AY DEPODA TUTULUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kayıp eşya bürosundaki eşyalar, 1 ay depoda bekletilerek sahiplerine ulaştırılıyor. Sahipleri bulunamayan eşyalardan; elektronik eşya, kimlik, pasaport, kredi kartı emniyete gönderiliyor. Para, giysi, çanta gibi ürünler de belediye bünyesinde sosyal hizmetlerde kullanılıyor. Gıda ürünleri ise 1 gün bekletildikten sonra bozulma tehlikesi nedeniyle imha ediliyor. Kayıp eşya bürosuna internetten ya da yüz yüze başvuru yapanlar, kullandığı ulaşım aracını belirtip, eşyası hakkında bilgi verdikten sonra verileri ulaşım kartı ve araç içerisindeki kamera kayıtlarıyla örtüşüyorsa teslim ediliyor.

UNUTULAN EŞYALARA İNTERNETTEN TAKİP

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma ve Denetleme Müdürü Osman Günel, şunları söyledi:

"Otobüs ve raylı sistem araçlarında kaybolan eşyalar gün içerisinde toplanıp, merkezimize gelir. Merkezde sahiplerini bulmaya çalışıyoruz. Ayda yaklaşık 1000 ürün merkezimize getiriliyor. Kaybolan eşyalar fotoğraflanıp, barkodlandıktan sonra poşetleniyor. Sahiplerine bu şekilde teslim ediliyor. Kaybolan eşyalar, mevsime göre değişiyor. Kışın şemsiye, yazın plaj şemsiyesi gibi. Çok çeşit eşyalar geliyor. İnşaat malzemeleri, pasaport, para, kredi kartı, pazar arabası gibi çok farklı eşyalar unutuluyor. Vatandaşlarımız kayıp eşyalar hakkında internet ortamında belediye sistemimizden sorgulayabilir, mail yazarak kaybolan eşyası hakkında bilgi alabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geliştirdiğimiz sistemde, unutulan eşyalara dijital ortamdan ulaşma imkanı sağlanıyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2023-04-02 11:06:32



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