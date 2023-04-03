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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Health Türkiye'ye 5 ayda 42 bin ziyaretçi

DHA

'Health Türkiye'ye 5 ayda 42 bin ziyaretçi


 'Health Türkiye'ye 5 ayda 42 bin ziyaretçiTÜRKİYE'nin sağlık hizmetlerini dünyaya tanıtmak ve sağlık turizmine değer katmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) tarafından yaklaşık 5 ay önce kurulan uluslararası sağlık hizmetleri markası 'Health Türkiye'nin internet adresini 42 bin kişi ziyaret etti.Sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, sağlık hizmetleri ile ilgili politika ve stratejiler üretmek amacı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan USHAŞ koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çatı marka olarak ilan ettiği 'Health Türkiye' uygulaması, 1 Kasım 2022 tarihinde hizmete sunuldu. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'yi küresel kabul gören marka haline getirebilmek, sağlık alanında sunulan hizmetleri markalaştırabilmek ve daha fazla sağlık turizmini amaçlayan Health Türkiye, ilgi gördü.'2022'DE 36 MİLYAR TL GELİR ELDE ETTİK'
USHAŞ Akademi'nin proje koordinatörü Dr. Ebru Aydın, sağlık turizminin dünyada giderek gelişen bir sektör haline geldiğini ve bu sektör içerisinde Türkiye'nin ise önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gelen sağlık turizmi hasta sayısı giderek artmakta. 2022 yılında TÜİK verilene göre; 1 milyon 258 bin sağlık turisti ülkemizden tedavi hizmeti almak üzere ziyarette bulunmuştur. Gelirlerimize baktığımızda da yine TÜİK verilerine göre; 2021 yılında 33 milyar TL sağlık turizminden gelir elde etmişken 2022 yılında 36 milyar TL'ye kadar ulaşmıştır ve giderek de artacağını beklemekteyiz" dedi. 'PORTALA 170 HASTANE KAYITLI'
Dr. Aydın, genellikle sağlık turizmi ile ilgili Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin, sağlık hizmetleri alanında plastik ve estetik cerrahi işlemler, diş tedavileri, organ nakilleri, kemoterapiler, onkolojik tedaviler, göz tedavileri ve çocuk hastalıkları ile üremeye yardımcı tedavilerle ilgili başvurularının yoğunlukta olduğunu söyledi. Dr. Aydın, "Health Türkiye, aslında uluslararası sağlık hizmetlerinin bir çatı markasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ekim 2022 tarihinde tensipleriyle lansmanı yapılmıştır ve bu çatı markanın aslında 5 ana bileşeni bulunmaktadır. Bu 5 ana bileşenden bir tanesi, Health Türkiye adı verilen web portalıdır. Bu web portalı uluslararası sağlık hizmetlerinin aslında ilk resmi portalıdır. Yurt dışında bulunan yabancı hastalar, Türkiye'den sağlık hizmeti almak istediklerinde Health Türkiye'nin web portalına giriş yaparak buradan çeşitli arama kriterleri ile istedikleri tedaviye, istedikleri doktora ulaşabilmekte ve ülkemizdeki tedavi planını yapabilmektedir. Şu ana kadar portal üzerinde 170 tane hastane kayıtlıdır. Yaklaşık açıldığı günden beri, yani 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, 42 bin ziyaret gerçekleşmiştir. Daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu. 'İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ'
Aydın, Health Türkiye'nin 5 ana bileşeninden birinin 6 dilde 7/24 yabancı hastalara hizmet veren uluslararası çağrı merkezi, diğerinin ise sağlık profesyonellerini Türkiye'deki donanımlı ve köklü bir tıp eğitimine sahip olan nitelikli sağlık profesyonelleriyle bir araya getirip onlara istedikleri eğitimleri sunabilmek olduğunu söyledi. Bir diğer bileşenin ise uluslararası temsil ve tanıtım çalışmaları olduğuna dikkat çeken Aydın, "Bu konuda da özellikle sadece kamuya değil, kamu özel sağlık turizmi alanındaki tüm sektörü veya uluslararası sağlık hizmeti alanındaki tüm sektörü yurt dışında düzenlenen iş forumları, sağlık forumları, fuarlarla bir araya getirmek ve oralardan çeşitli iş alanlarını sektörümüze sağlayabilmek üzerine bir çalışmamız var. Bu 5 ana bileşenle Health Türkiye çalışmalarını sürdürüyor çatı marka olarak. Gelişen, ilerleyen süreçte zaten uluslararası sağlık alanındaki politikalarımıza uygun olarak farklı başlıklarda eklenebilecektir. Türkiye'deki sağlık turizmi aslında dünyada sayılı; ilk on ülke arasında çok rahatlıkla girebilmekte" dedi. Dr. Aydın, daha çok coğrafi yakınlığı olan ülkelerden hasta aldıklarını belirterek, "Ama dünyanın her yerinden hasta alma potansiyelimiz var. Nitekim 234 ülkeden biz aslında sağlık turizmi için hasta alıyoruz. Bu çok yüksek bir rakam. Bu da demektir ki zaten dünyanın aslında her yerinden her kıtasından hasta alabiliyoruz. Ama ağırlığımız dediğim gibi coğrafi olarak yakınlık gösteren, yakın olan ülkeler; Kuzey Afrika bölgesi, Orta Asya, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı ama Avrupa da var, Amerika da var, İngiltere de var" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü:Dr. Ebru Aydın ile röportajGenel ve detayHaber-Kamera: Elif EREmirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Antalya Elif EREmirhan YÜZÜGÜLDÜ
2023-04-03 11:53:17

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