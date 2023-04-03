'İftara eve gidiyorum' deyip ayrıldı, 5 gün sonra ırmağa düşen aracında ölü bulundu

Fitre ne kadar ve ne zaman verilir?



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir marketten alışveriş yaptıktan sonra 'İftara eve gidiyorum' diyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hasan Özcan'ın (57), 5 gün sonra ırmakta suya gömülü aracında cansız bedeni bulundu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde 28 Mart'ta bir marketten alışveriş yapan Hasan Özcan, arkadaşlarına iftara eve gideceğini belirtip, aracıyla yola çıktı. Özcan eve gelmeyince ailesi, aynı gün polis merkezine gidip yardım istedi.

Polis, aracıyla kaybolan Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Özcan'ın sıklıkla gittiği Belek Mahallesi Acısu Irmağı yakınlarında aramalarını yoğunlaştırdı. Lastik izlerine rastlayan ekipler, dün bir aracın suyu uçtuğunu tespit etti. Vinç ile çıkarılan araçta Özcan'ın cansız bedeni bulundu. Özcan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2023-04-03 14:06:58



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