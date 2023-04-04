Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 11.54'te, 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-04 13:01:41



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