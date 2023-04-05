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Kuş göçünde 3 günde 130 tür görüntülendi

DHA

Kuş göçünde 3 günde 130 tür görüntülendi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ÖNEMLİ kuş göç rotası üzerindeki Antalya'nın Manavgat ve Serik sahillerinde Türkiye ve yurt dışından 140'a yakın kuş gözlemcisinin katılımıyla düzenlenen Antalya Kuş Gözlem Kampı'nda, 3 günde 130 kuş türü görüntülendi. Etkinliğin bu yılki sürprizi, çok ender bir tür olan keşiş kuyrukkakanı oldu.
İlkbaharla birlikte güney yarım küreden kuşların kuzeye göç yolculuğunda, dünyanın en önemli kuş göç rotalarından olan Antalya sahillerinde Türkiye'nin birçok ilinden kuş gözlemcisi ve bilim insanının katılımıyla Antalya Kuş Gözlem Kampı, bu yıl ikinci kez düzenlendi. Doğa Koruma Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, ikinci yılında uluslararası boyuta taşındı.
3 GÜNDE 130 TÜR GÖRÜLDÜ
Türkiye'nin birçok ilinden kuş gözlemcisinin yanı sıra Almanya, Rusya ve Avusturya'dan 8 gözlemci olmak üzere toplam 140 kuş gözlemcisi, Afrika'dan Akdeniz'i aşıp Türkiye'ye gelen kuşları fotoğrafladı. Üç günde Kıbrıs kuyrukkakanı, sarı başlı kuyruksallayan, kara sırtlı martı, boyun çeviren, uzun bacak, döğüşken kuş, tarla çintesi, dik kuyruklu ötleğen, çıkrıkçın ördeği, küçük kerkenez, ibibik gibi toplam 130 kuş türünü görüntüleyen kuş gözlemcilerini en heyecanlandıran ise çok ender görülebilen keşiş kuyrukkakanı oldu.
KATILIMCI SAYISI ARTTI
Kuş gözlemcileri Gökçe Coşkun, Tamer Yılmaz, Mustafa Erturhan gibi isimlerin katıldığı etkinlikler, Manavgat ilçesindeki Ulualan, Side Titreyengöl, Denizkent sahillerinde, Serik ilçesinde ise Boğazkent sahilindeki kuş cenneti olarak da bilinen bölgede gerçekleşti. Bu sahillerin dünyanın önemli kuş alanları arasında yer aldığını belirten Gökçe Coşkun, "Geçen yıl 80 olan katılımcı sayısı, bu yıl Türkiye'nin birçok ili, Almanya, Rusya ve Avusturya'dan gözlemcilerle 140'a yükseldi" dedi.
ENDER TÜR OLAN KEŞİŞ KUYRUKKAKANI DA GELDİ
Gözlem etkinliğinde en heyecan verici olayın keşiş kuyrukkakanı olduğunu belirten Coşkun, "Çünkü çok ender görülebilen ve en son 3 yıl önce kayıt yapılabilen bir tür. Etkinliğe katılan tüm kuş gözlemcilerinin de büyük ilgisini çekti. Ayrıca çeltikçi sürüleri, kıyı kuşları, çokça cılıbıt dikkat çeken türler oldu. Kıbrıs kuyrukkakanı, sarı başlı kuyruksallayan, kara sırtlı martı, boyun çeviren, uzun bacak, dövüşken kuş, tarla çintesi, dik kuyruklu ötleğen, çıkrıkçın ördeği, küçük kerkenez, ibibik gibi toplam 130 türün görüntü ve fotoğrafları elde edildi" diye konuştu.
KUŞ GÖZLEM BİLİNCİ ARTIYOR
Son yıllarda kuş gözlemi ve doğa bilincinin sosyal medya ve medya sayesinde arttığını kaydeden Coşkun, "Bu yıl katılımcıların birçoğu yeni başlayan kişilerdi, ilk kez eline dürbün alıp kuş gözlemine katıldı. Özellikle gençlerin bu yöndeki ilgisinin arttığını görmek doğa sevgisi ve bilincin arttığını gösteriyor. Doğa farkındalığı ve Türkiye'de kuş gözlemine olan ilginin arttığını görüyoruz. Ekoturizm açısından da Antalya önemli bir potansiyeli barındırıyor. Antalya'nın deniz-kum-güneş tatil merkezi olmaktan öte ekoturizm açısından doğal zenginlikleriyle turizme büyük katkı potansiyeli olduğu görülüyor. Özellikle ilkbahar göçünde İngiltere'den çok sayıda gözlemci geliyor. Bunun altyapısı oluşturulabilirse, ekoturizm hareketliliği artırılabilir" dedi.
AKDENİZ ÜZERİNDE 500 KİLOMETRELİK YOLCULUK
Antalya'nın Afrika'dan kuzeye göç eden kuşların rotası üzerinde olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Bu göçmen kuşlar Afrika'dan çıktıktan sonra en az 500 kilometre deniz üzerinden uçuyor ve ilk dinlenme noktaları Antalya sahilleri. Göç dönemlerinde toplamda 320'ye yakın kuş türü gözlemlenebiliyor. Bunun 130'unu biz 3 günde gözlemleme şansı elde ettik. Bu önemli bir sayı, hareketliliğin ve göç yoğunluğunun göstergesi. Akdeniz'i aşıp Türkiye'ye ulaşan kuşlar yorgun oldukları için korunabilecekleri bir alana yerleşmeleri gerekiyor. Ama habitat kaybı nedeniyle yaşam alanları daralıyor. Yapılaşma, moloz dökümü ve kirlilik büyük tehdit. Kamp sırasında da gözlemcilerin en çok dikkatini bu çekti. Örneğin keşiş kuyrukkakanını maalesef molozlar üzerinde fotoğrafladık" dedi.
YARDIMA MUHTAÇ KUŞ GÖREBİLİRSİNİZ
Göç döneminde bu tür alanlarda çok sayıda yorgun, bitkin düşmüş, çeşitli doğal veya insan sebepli yaralanmış kuş görmenin mümkün olacağını kaydeden Coşkun, "Bu tür yardıma muhtaç kuş gördüğünüzde lütfen uzman kişilerden bilgi almadan müdahalede bulunmayın. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine mutlaka haber verilmeli. Yanlış yapılabilecek müdahaleler can kaybına sebep olabilir, bu yüzden yardıma muhtaç bir kuşa ilk müdahale çok önemli" diye uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2023-04-05 09:49:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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