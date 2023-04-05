Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor



Mahir ÇEVİREN-Ramazan SARIKAYALI/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında yabancı bandıralı ticari gemi battı. Gemideki 5 personel kurtarıldı, kayıp 9 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı. 14 mürettebatın bulunduğu gemide; 2 personelin denizden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini aktaran Vali Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını, 9 personelin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi:

"5 Nisan 2023 tarihinde saat 03.47'de Antalya ili Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapılmış ve olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık ekibi personeline teslim edilmiş, 3 kişinin bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldığı bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verilmektedir. Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN

2023-04-05 10:16:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.