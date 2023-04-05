Depremzede üreticiden 'Ürünlerimizi alın' çağrısı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)HATAY'ın Defne ilçesinde depremzede üretici, hasat zamanı gelmiş tarladaki ürünleri için çağrı yaptı. Depremden sonra bölgeye alıcı gelmediğini belirten çiftçi Süleyman Bilgin, "Ürünlerimizin çürümesini, tarlada kalmasını istemiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşam mücadelesi veren depremzedeler, bir taraftan da tarla, sera, bahçe gibi alanlardaki hasat zamanı gelmiş ürünleri toplayabilmek için alıcıların bölgeye gelmesini bekliyor. Deprem sonrası bölgeye alıcıların gelmediğini belirten üreticiler, ürünlerinin tarlada kalması endişesi yaşıyor.

Çiftçi Süleyman Bilgin, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde hasat zamanı gelmiş 100 bin adet marul, 15 ton ıspanak ve 20 bin demetlik maydanoz bulunduğunu belirterek, yardım çağrısı yaptı. Bilgin, şu ana kadar çağrılarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi'nden destek geldiğini söyledi.

'ÜRÜNLERİMİZİN ÇÜRÜMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bu iki belediye ile irtibata geçilmesine yönelik aracılık ettiğini anlatan Bilgin, "Bölgede 40'a yakın çiftçimize ait ürünlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20 bin adet marul alımı yaptı. Kadıköy Belediyesi ise 1000 adet marulla, 1 ton civarı ıspanak aldı. Şu an çiftçilerimizin elinde 60 bin marul, 9 ton ıspanak ve 20 bin demete yakın maydanoz bulunuyor. Bu ürünler deprem bölgesindeki aşevlerinde kullanılmak üzere de alınabilir. Çiftçilerimizin birçoğunun evi yıkıldı, çadırlarda kalıyoruz. Ürünlerimizin çürümesini, tarlada kalmasını istemiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-04-05 10:42:57



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