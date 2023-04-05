Ağabeyini tüfekle yaralayan sanık: Ayağına sıkmış bulundum



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tarlada tartıştığı ağabeyi Mehmet Ali Öz'ü (70) tüfekle yaralayan Abdullah Öz (63), duruşmadaki savunmasında, "Traktördeki tüfeği alarak havaya bir el ateş ettim. Kendisi saldırgan davranışlarına devam edince ben de ayağına sıkmış bulundum" dedi.

Mehmet Ali Öz, geçen yıl 6 Eylül'de Hazine'den 10 yıllığına zeytin dikmek için kiraladığı 11,5 dönümlük arazide kepçe ile temizlik yapmaya başladı. Aynı gün saat 12.00 sıralarında Mehmet Ali Öz'ün bulunduğu yere, traktörle kardeşi Abdullah Öz ve eşi geldi. Burada Abdullah Öz, çıkan tartışmada ağabeyini sağ bacağından yaraladı. Abdullah Öz, yere düşen Mehmet Ali Öz'e bu kez tahra ile saldırmaya çalıştı. Bu sırada kepçeyi kullanan Muammer Eraslan'ın yanlarına doğru geldiğini gören Abdullah Öz, eşi ile olay yerinden uzaklaştı.

2 KEZ AMELİYAT OLDU

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım isteyen kepçe operatörü Eraslan, Öz'ün sağ bacağına tampon yapıp, kanamayı durdurmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Öz, önce Manavgat'a, ardından kentteki özel bir hastaneye götürüldü. 2 ay tedavisi süren Öz, sağ ayak bileği ile bacağından 2 kez ameliyat oldu. Tamamen iyileşebilmesi için 2 ameliyat daha olması gereken Mehmet Ali Öz, taburcu edildi.

'BEN ATEŞ ETMEDİM, OĞLU VURMUŞTUR'

Çalışma başlatan jandarma, Abdullah Öz'ü gözaltına aldı. Abdullah Öz'ün, 'Ben ateş etmedim, oğlu Vefa Öz babasını vurmuştur' sözleri sonrası Mehmet Ali Öz'ün oğlu da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Abdullah Öz ve Vefa Öz, 'akrabayı kasten yaralama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sonucunda, Vefa Öz'ün yaralama olayına karışmadığı anlaşıldığı için hakkında takipsizlik kararı verildi. Abdullah Öz hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'AYAĞINA SIKMIŞ BULUNDUM'

Davaya ilişkin duruşma Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya; tutuksuz sanık Abdullah Öz, şikayetçi ağabey Mehmet Ali Öz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Abdullah Öz, Mehmet Ali Öz'ün ağabeyi olduğunu belirterek, "Olay günü eşim Şenay ile birlikte sulama yapmak için traktörle araziye gittik. Benim kullanmış olduğum arazide tanımadığım bir kepçe operatörü vardı. Traktörden inip, kepçe operatörünün yanına gittim. Ağaçları köklüyordu, yapmamasını, tarlanın benim olduğunu söyledim. Aynı zamanda sulama borularını da sökmüşlerdi. Kepçe operatörü, 'Tamam' diyerek uzaklaştıktan sonra yanıma ağabeyim geldi. Gelirken bana küfrediyordu. Geri çekildim ve traktördeki tüfeği alarak havaya bir el ateş ettim. Kendisi saldırgan davranışlarına devam edince ben de ayağına sıkmış bulundum. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

'2 TÜFEĞİ BANA ATEŞ EDEREK BOŞALTTI'

Mehmet Ali Öz ise ifadesinde olay yerini 10 sene önce Hazine'den kiraladıklarını anlatarak, "Kepçe operatörü ile anlaşarak tarlaya getirttim. Kardeşim Abdullah Öz ve eşinin tarlaya gelip, kepçe operatörünü gönderdiklerini görünce kardeşimin yanına yürüdüm. Kardeşimin elinde tüfek vardı. O sırada aramızda tartışma çıktı, kendisi tüfekle ayağıma sıktı. 2 tüfeği bana ateş ederek boşalttı. Yaralandım. Kepçe operatörü bana müdahale etti. Daha sonra köylüler ve oğlum geldi, ambulansla hastaneye götürüldüm" diye konuştu.

OLAY YERİNDE 3 FİŞEK BULUNDU

Sanık avukatı Süleyman Çalıkuşu, müvekkilinin olay yerine sulama yapmaya gittiğini söyleyip, bu sırada tarladaki kepçe operatörünü de uyardığını anlattı. Çalıkuşu, şikayetçinin 2 ayrı tüfekle vurulduğunu söylemesine rağmen olay yerinde 3 fişek bulunduğunu, bu fişeklerin de aynı tüfekten ateşlendiğini kaydetti. Şikayetçi Mehmet Ali Öz'ün avukatı Atalay Arslan ise sanık ile eşinin kolluktaki ifadesi ile mahkemedeki ifadesinin uyuşmadığını söyledi. Arslan, sanığın suçu kardeşe karşı canavarca hisle gerçekleştirdiğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada bulunan Abdullah Öz'ün eşi Şenay Öz ise tanıklık yapmak istemediğini belirtti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2023-04-05 11:11:09



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