Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (3)

DHA

Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (3)


1 PERSONEL YAŞAMINI YİTİRDİ
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiği, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığı ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiği bildirildi. Açıklamada, 3 personelin diğer ticari gemilerce kurtarıldığı belirtildi. Valilik açıklamasının devamında, saat 14.00 itibarıyla bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin kayıp olduğu, kayıp kişilere yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.
3 BİN TON BOKSİT MADENİ TAŞIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 04.22'de Cospat Sarsat sisteminden alınan EPİRB sinyalinin araştırılmasından, İskenderun'dan Ukrayna'ya 3000 ton boksit madeni taşıyan GunieaBissau bayraklı Suriye uyruklu 14 mürettebatı bulunan JOE 2 gemisinin Finike açıklarında su alarak batmaya başladığı anlaşılmıştır. AAKKM koordinasyonunda Türk Radyo, bölgedeki gemilerin arama kurtarmaya katılmalarına yönelik çağrılarına başlamış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve @sahilguvkom'nın deniz ve hava unsurları görevlendirilmiştir. Tamamen battığı anlaşılan gemi personelinden iki kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından kurtarılmış, ticari gemiler tarafından da üç kazazede sağ olarak denizden alınmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2023-04-05 14:37:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 8 ...
CW Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1,8 gigavata çıkardı
YEREL HABERLER CW Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1,8 ...
Kumluca'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kumluca'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu ...
Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa hasadı bekleniyor
YEREL HABERLER Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa hasadı bekleniyor
Serik Kaymakamı Şahin, ilçedeki üreticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Serik Kaymakamı Şahin, ilçedeki üreticilerle bir ...
Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını ...
Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu
YEREL HABERLER Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını ...
Antalya'da sahte altın satmaya çalışan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte altın satmaya çalışan zanlı ...
Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 700 milyon dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 700 milyon dolara ...
GÜNCELLEME - Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya açıklarında batan ticari gemide ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını 8-11 Nisan'da sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını ...
Ağabeyini tüfekle yaralayan sanık: Ayağına sıkmış bulundum
YEREL HABERLER Ağabeyini tüfekle yaralayan sanık: Ayağına sıkmış ...
Dünya rekortmeni sporcu ve antrenör Dilara Çevik, şampiyonlar yetiştirmek istiyor
YEREL HABERLER Dünya rekortmeni sporcu ve antrenör Dilara Çevik, ...
Alanya'da bu sezon avokado üretimi 80 milyon adede ulaştı
YEREL HABERLER Alanya'da bu sezon avokado üretimi 80 milyon adede ...
Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (2)
YEREL HABERLER Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli ...
Depremzede üreticiden 'Ürünlerimizi alın' çağrısı
YEREL HABERLER Depremzede üreticiden 'Ürünlerimizi alın' çağrısı
Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor
YEREL HABERLER Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel ...
Kuş göçünde 3 günde 130 tür görüntülendi
YEREL HABERLER Kuş göçünde 3 günde 130 tür görüntülendi
Antalya açıklarında ticari geminin battığı ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması yapılıyor
YEREL HABERLER Antalya açıklarında ticari geminin battığı ihbarı ...
Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar ...
Alanya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 ...
Antalya'da elektik direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da elektik direğine çarpan kamyonetteki 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.