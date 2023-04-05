

Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli olduğu belirtilen Emre Ş. (25), üst geçitten atlayıp seyir halindeki TIR'ın kupasına çarptıktan sonra aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Antalya-Alanya D 400 kara yolunun Serik bölümünde meydana geldi. Üst geçide çıkan Emre Ş., henüz bilinmeyen nedenle kendini aşağı bıraktı. Önce yoldan geçen TIR'ın kupasına çarpan Emre Ş. daha sonra aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emre Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yüzde 70 zihinsel ve bedensel engelli olduğu belirtilen Emre Ş.'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. Emre Ş.'nin bugün Serik Yazır Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Namık Kemal KILINÇ

2023-04-05 15:13:50



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