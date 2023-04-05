Boksit madeni taşıyan gemi battı: 1 ölü, 8 kayıp (4)



'HELİKOPTERDEN TUTULAN IŞIĞA EL SALLAYARAK KURTULDUM'

İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmekte olan Gine Bissau bayraklı boksit madeni taşıyan 'Joe 2' adlı geminin saat 03.47'de Kumluca açıklarında batmasının ardından başlatılan aramakurtarma çalışmaları devam ediyor. 14 mürettebatın bulunduğu ve 5 kişinin kurtarıldığı batan gemide 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 8 kişinin bulunması için yapılan çalışmalara 1 sahil güvenlik korveti, 7 sahil güvenlik botu, 2 sahil güvenlik helikopteri ve 1 sahil güvenlik uçağı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter katıldı.

Ekiplerin helikopterle yaptığı aramada deniz yüzeyinde fark edilip kurtarılan Suriye uyruklu Mhmod Smea'nın Finike Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Dahiliye servisinde gözetim altında tutulan Mhmod Smea, ambar kısmından su alan geminin yan yatmaya başladığını anlattı. Mhmod Smea, "Saat 03.00 gibi ambar su almaya başladı. 1 saat sonra iyice gömüldük. Gemi sola yatmaya başladı. Yardım istedik. Helikopter gelene kadar 3 saat denizdeydim. 1-2 saat daha geç olsa ölebilirdim. Helikopter ışıkla etrafımızda dönüyordu. El sallayarak fark etmesini sağladık. Helikopterden tutulan ışığa el sallayarak kurtulduk. Türk Sahil Güvenliği sayesinde hayatta kaldım. Türkler yetişmeseydi hepimiz ölürdük. Karanlıkta arkadaşlarımı göremedim. Onlar geminin farklı tarafındaydı. 6 yıldır gemideyim, şimdiye kadar sorun olmadı. Geminin su alması nedeniyle sorun yaşandı. Arkadaşlarımın da iyi olmasını, bulunmasını diliyorum" dedi.

GEMİNİN ADI BİRKAÇ KEZ DEĞİŞMİŞ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Gemide bulunan toplam 14 mürettebattan kayıp olan 9'unun bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 1 şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Halihazırda kayıp olan 8 mürettebatın arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

Diğer yandan geminin önceki yıllarda adının farklı olduğu, gemiyi satın alan firmaların adını birkaç kez değiştirdiği öğrenildi. (DHA)Tolga YILDIRIMAslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMAslı DURAN

2023-04-05 18:44:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.