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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da TIR ile çarpışan otomobildeki sürücüsü Ramazan Güç (56) ile yanındaki avukatlardan Mustafa Emre Su (27) hayatını kaybetti, 2 avukat da yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde AntalyaIsparta kara yolu Yeşil Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Güç'ün kullandığı 07 EJF 01 plakalı otomobil ile Mustafa Türkmen (40) yönetimindeki 32 KH 784 plakalı TIR çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da savruldu. Kazada sürücü Güç hayatını kaybetti, otomobildeki avukatlar Dursun Göktürk (41), Zülal Kay (27) ve Mustafa Emre Su ise yaralandı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan avukat Su, hayatını kaybetti. Güç ile avukatların Isparta Cezaevi'ndeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi. Cenazeler, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Güç'ün cenazesi, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde, Su'nun cenazesi ise Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verilecek. TIR şoförü Mustafa Türkmen ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-04-06 14:08:05



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