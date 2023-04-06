Batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor

DHA

Batan geminin kayıp 8 mürettebatı aranıyor


Mahir ÇEVİREN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kumluca ilçesi açıklarında batan 'Joe 2' adlı boksit madeni yüklü geminin kayıp 8 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmekte olan Gine Bissau bayraklı 3000 ton boksit madeni taşıyan 'Joe 2' adlı geminin, dün sabaha karşı Kumluca açıklarında batmasının ardından aramakurtarma çalışması başlatıldı. Tamamı Suriyeli olan kaptan Bassem Arıs, 2'nci kaptan Azız Kherbek, başmühendis makinist Mhmod Smea, 2'nci makinist Alaa Mansour, silici Alı Beshlavı, usta gemiciler Mustafa Hemden, Jaafar Haıfa, Hasan Jaser, Nabıl Hasan ve Abdulrahman Fawakhrjı, yağcılar Emad Jrad, Gadır Shaaban ve Bassım Tawıl ile aşçı Ramez Namrah'tan oluşan 14 mürettebattan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.
2 FIRKATEYN DE ÇALIŞMALARA KATILDI
Kayıp 8 kişinin bulunması için dün başlatılan arama çalışmalı, bugün de sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Umut (SG 703) korvetinin yanı sıra 1 Sahil Güvenlik uçağı, 2 Sahil Güvenlik helikopteri, TCG Giresun ve TCG Gökova fırkateynlerinin arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mahir ÇEVİREN
2023-04-06 14:41:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1'i avukat 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1'i avukat 2 ...
600 daireli sitedeki 'karot' tartışmasında ekipler numune almadan ayrıldı
YEREL HABERLER 600 daireli sitedeki 'karot' tartışmasında ekipler ...
Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Alanya'nın coğrafi işaretli meyvesi yenidünyanda 3 ...
Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi"nin 60 yaş üstü öğrencileri staja başladı
YEREL HABERLER Antalya'da "Tazelenme Üniversitesi"nin 60 yaş üstü ...
Antalya'ya bu yıl "yüzen oteller" ile 40 bin yolcu bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'ya bu yıl "yüzen oteller" ile 40 bin yolcu ...
Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları, Alanya'da başladı
YEREL HABERLER Kadınlar Açık Alan Hokeyi Süper Lig müsabakaları, ...
GÜNCELLEME 3 - Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Antalya açıklarında batan ticari ...
Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ...
Boksit madeni taşıyan gemi battı: 1 ölü, 8 kayıp (4)
YEREL HABERLER Boksit madeni taşıyan gemi battı: 1 ölü, 8 kayıp (4)
Antalya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
Üst geçitten atladı, üzerine düştüğü TIR'ın altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Üst geçitten atladı, üzerine düştüğü TIR'ın altında ...
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor (3)
YEREL HABERLER Boksit madeni taşıyan gemi battı; 5 personel ...
Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak tütün ve uyuşturucu operasyonunda 8 ...
CW Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1,8 gigavata çıkardı
YEREL HABERLER CW Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 1,8 ...
Kumluca'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kumluca'da motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu ...
Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa hasadı bekleniyor
YEREL HABERLER Serik'te 50 bin ton buğday ve arpa hasadı bekleniyor
Serik Kaymakamı Şahin, ilçedeki üreticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Serik Kaymakamı Şahin, ilçedeki üreticilerle bir ...
Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını ...
Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu
YEREL HABERLER Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını ...
Antalya'da sahte altın satmaya çalışan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte altın satmaya çalışan zanlı ...
Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 700 milyon dolara yaklaştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 700 milyon dolara ...
GÜNCELLEME - Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya açıklarında batan ticari gemide ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını 8-11 Nisan'da sahneleyecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.